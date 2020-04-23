Відео опубліковано на сторінці Офісу президента України.
Борт доправив з китайського міста Тяньцзіня понад 100 тонн гуманітарного вантажу – це одна з найбільших партій за останні тижні.
“Наша “Мрія” привезла в Україну 12 мільйонів масок – як для лікарень, так і для аптечних мереж. Також привезли близько 260 тисяч захисних окулярів для наших медиків і понад 100 тисяч захисних костюмів п’ятого рівня захисту”, – сказав Володимир Зеленський після огляду вантажу.
“Це рекорд за обсягом вантажу, який повинен увійти до Книгу рекордів Гіннеса”, – сказав Зеленський.
Президент держпідприємства “Антонов” Олександр Донець розповів, що вага вантажу становить 103 тонни; обсяг – 1300 кубометрів.
Через тиждень “Мрія” виконає ще один рейс для доставки вантажу в Україну.
Варто відзначити, що екіпаж “Мрії” після медогляду відправиться на обсервацію.
Прибуття до України транспортного літака АН-225 «Мрія» з медичним вантажем. Частина 2.
Прибуття до України транспортного літака АН-225 «Мрія» з медичним вантажем.
Опубліковано Офіс Президента України Четвер, 23 квітня 2020 р.
- Раніше повідомлялося, що український літак “Мрія” доставив з Китаю до Франції медичний вантаж.