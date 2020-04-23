Транспортний літак Ан-225 "Мрія" доправив з Китаю до України медичний вантаж, який за обсягом претендує на світовий рекорд.

Відео опубліковано на сторінці Офісу президента України.

Борт доправив з китайського міста Тяньцзіня понад 100 тонн гуманітарного вантажу – це одна з найбільших партій за останні тижні.

“Наша “Мрія” привезла в Україну 12 мільйонів масок – як для лікарень, так і для аптечних мереж. Також привезли близько 260 тисяч захисних окулярів для наших медиків і понад 100 тисяч захисних костюмів п’ятого рівня захисту”, – сказав Володимир Зеленський після огляду вантажу.

“Це рекорд за обсягом вантажу, який повинен увійти до Книгу рекордів Гіннеса”, – сказав Зеленський.

Президент держпідприємства “Антонов” Олександр Донець розповів, що вага вантажу становить 103 тонни; обсяг – 1300 кубометрів.

Через тиждень “Мрія” виконає ще один рейс для доставки вантажу в Україну.

Варто відзначити, що екіпаж “Мрії” після медогляду відправиться на обсервацію.