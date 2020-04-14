Український вантажний літак Ан-225 "Мрія" перевіз рекордний вантаж медикаментів з Китаю до Польщі.

Про це повідомляє прес-служба державного підприємства “Антонов” в Facebook.

“14 квітня 2020 року літак Ан-225 “Мрія” перевіз в столицю Польщі — Варшаву з Китаю рекордний за обсягом вантаж медичних засобів в рамках боротьби зі світовою пандемією коронавірусу COVID-19″, – сказано в повідомленні.

Відзначається, що з Китаю літак привіз близько 100 тонн медикаментів, засобів захисту і тестів для проведення аналізів.

Підкреслюється, що вантаж такого об’єму ще ніколи не перевозився літаком.

Рейс виконувався на замовлення компанії Chapman Freeborn Airchartering Ltd (Великобританія) і був першим для Ан-225 після модернізації.

ДОВІДКА. Ан-225 “Мрія” створений київським Конструкторським бюро імені Антонова. Свій перший політ літак здійснив у 1988 році. Відтоді залишається найбільшим і найпотужнішим у світі транспортним літаком.