Пам’ятаєте, як президент зі своєю відбірною свитою їздив до аеропорту зустрічати “Мрію”, яка доправила до України медичний вантаж із Китаю, який тягне на світовий рекорд? Так ось: перемога, як це дуже часто буває, перетворилася в зраду.

#Букви зібрали всю інформацію + підготували реакцію соцмереж на черговий фейл пана президента.

Почалося все з того, що в соцмережах почали ганяти письмове звернення народного обранця та співвласника мережі гіпермаркетів “Епіцентр” Олександра Гереги до Віталія Кличка, в якому нардеп пропонує замовити “велику партію по меншому прайсу”. Ніхто сильно не морочився і природу походження товарів не приховував:

Журналісти вирішили завітати в “Епіцентр”, щоб перевірити інформацію і, як ви вже зрозуміли, впевнилися в тому, що в магазині продають товари з тією самої “Мрії” на якій хайпував Зеленський:



Та й тут без фейлу не обійшлося: на засоби спецзахисту підв’язали фейкові сертифікати:

Ссылка на сайт лаборатории для проверки подлинности сертификата по номеру. https://cert.icrpolska.com Номер сертификата… Gepostet von Roman Donik am Mittwoch, 29. April 2020

Потім, тьфу-тьфу, замінили на китайські:

На сайте Эпицентра, поддельный польский сертификат на комбинезон заменили на китайский. Это называется мошенничество под… Gepostet von Roman Donik am Donnerstag, 30. April 2020

Президент, на жаль, ніяк не відреагував, але в соцмережах такі помилки не прощають:

Пан Герега, скоріше за все, довго гикав та ховав почервонівші вуха. Про нього дізнався весь український сегмент Фейсбуку:

Але не медичним вантажем для “Епіцентру” єдиним. Відзначилися Шмигаль з командою, які заявили про готовність вести переговори з європейськими країнами, які воліють офіційно запросити українських робітників на сезонні роботи. Тому дві найголовніші теми дня злилися воєдино:

Не забули провести паралелі з Петром Порошенком, який максимально підтримує українських медиків:

Запитання до діючої влади з’явились і у колишнього міністра інфраструктури Омеляна:

До речі, літак “Мрія” з респіраторами та захисними щитками і сьогодні прибув до України, але цього разу без президента. Завірили, що засоби спецзахисту доставлять у регіони (“Епіцентрів” в Україні багато, ага):