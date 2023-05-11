Український мультфільм "Мавка. Лісова пісня" став одним із найкращих фільмів тижня у кінопрокаті в Румунії, посівши друге місце за касовими зборами.

Про це інформує пресслужба Державного агентства України з питань кіно.

Проєкт посів другу позицію серед найкращих фільмів тижня у румунському бокс-офісі, зібравши $73 800 касових зборів та 14 333 проданих квитків після першого тижня.

Зазначимо, що в Іспанії мультфільм українського режисера “Мавка. Лісова пісня” за перший тиждень прокату в кінотеатрах зібрав €321 684.

Завдяки цим результатам “Мавка. Лісова пісня” потрапила у п’ятірку найуспішніших фільмів іспанського прокату за вікенд, посіла другу позицію іспанського прокату за вікенд серед нових релізів, віддавши першість іспанському екшену FATUM, та очолила рейтинг кінострічок від незалежних дистрибуторів.

Зауважимо, що у Франції анімаційна стрічка “Мавка. Лісова пісня” стала лідером переглядів у кінотеатрах. Мультфільм вийшов у французький прокат 29 березня.

За даними першого дня прокату, мультфільм посів першу позицію серед усіх прем’єрних релізів. Мультфільм обійшов за переглядами блокбастер “Шазам! Лють богів”.

Станом на 3 квітня у Франції продано 160 827 квитків. Це другий за результативністю стартовий вікенд у національному французькому прокаті у 2023 році.

Довідково. Анімацію створено за мотивами драми-феєрії Лесі Українки “Лісова пісня”. Озвучили героїв зіркові українські артисти: Мавку – акторка Наталка Денисенко, Лукаша – співак Артем Пивоваров, головну злодійку фільму Килину озвучила Олена Кравець, а русалку Водяницю – фронтвумен гурту “The Hardkiss” Юлія Саніна. Також у фільмі можна почути Ніну Матвієнко, Сергія Притулу, Наталію Сумську.

Стрічку “Мавка. Лісова пісня” створено за підтримки Держкіно та Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). Кінотеатральну дистрибуцію в Україні здійснює FILM.UA Distribution та Kinomania Film Distribution.