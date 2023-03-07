Український мультфільм "Мавка. Лісова пісня" поставив новий рекорд, зібравши 24,9 мільйона гривень за перші вихідні в прокаті.

Про це повідомляє видання Forbes із посиланням на Film.ua Group.

Стрічка стала рекордсменом касових зборів серед вітчизняних релізів. Зазначається, що 4–5 березня на “Мавку” продали понад 189 000 квитків. До прикладу, фільм “Щедрик” за 8 тижнів зібрав понад 84 000 глядачів та 10,6 мільйона гривень. Його Film.ua Group вважають успішним у кінопрокаті.

“Мавку” продали на понад 20 країнах. Серед них: США, Канада, Франція, Італія, Іспанія, Португалія, Польща, Румунія, Хорватія, Естонія, Латвія, Литва, Албанія, Боснія і Герцеговина, Македонія, Сербія, Словенія, Чехія, Болгарія, Угорщина, Норвегія, Данія, Ісландія, Швеція, Фінляндія, Греція та Монголія.

Зауважимо, що бюджет мультфільму становить 187 мільйонів гривень. Частка державної участі у виробництві мультфільму складає 49,5 мільйона гривень.

ДОВІДКА. Про виробництво мультфільму заявили ще у 2015 році. Проте, в український прокат мультфільм вийшов лише 2 березня 2023.