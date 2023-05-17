За одинадцять тижнів прокату касові збори анімаційного фільму "Мавка. Лісова пісня" складають 145 790 419 грн, а кількість проданих квитків перевищила мільйон.

Джерело: Державне агентство з питань кіно у Facebook.

“За результатами одинадцятого тижня у національному прокаті, касові збори мультфільму “Мавка. Лісова пісня” складають 145 790 419 грн, а кількість проданих квитків становить 1 159 931″, – йдеться в дописі.

У Держкіно також відзначили, що прокат анімаційного фільму триває.

Додамо, український мультфільм “Мавка. Лісова пісня” став одним із найкращих фільмів тижня у кінопрокаті в Румунії, посівши друге місце за касовими зборами.

Проєкт посів другу позицію серед найкращих фільмів тижня у румунському бокс-офісі, зібравши $73 800 касових зборів та 14 333 проданих квитків після першого тижня.

Зазначимо, що в Іспанії український мультфільм “Мавка. Лісова пісня” за перший тиждень прокату в кінотеатрах зібрав €321 684. Завдяки цим результатам, “Мавка. Лісова пісня” потрапила у п’ятірку найуспішніших фільмів іспанського прокату за вікенд, посіла другу позицію іспанського прокату за вікенд серед нових релізів, віддавши першість іспанському екшену FATUM, та очолила рейтинг кінострічок від незалежних дистрибуторів.

Водночас, у Франції анімаційна стрічка “Мавка. Лісова пісня” стала лідером переглядів у кінотеатрах. Мультфільм вийшов у французький прокат 29 березня.

Довідково. Анімацію створено за мотивами драми-феєрії Лесі Українки “Лісова пісня”. Озвучили героїв зіркові українські артисти: Мавку – акторка Наталка Денисенко, Лукаша – співак Артем Пивоваров, головну злодійку фільму Килину озвучила Олена Кравець, а русалку Водяницю – фронтвумен гурту “The Hardkiss” Юлія Саніна. Також у фільмі можна почути Ніну Матвієнко, Сергія Притулу, Наталію Сумську.

Стрічку “Мавка. Лісова пісня” створено за підтримки Держкіно та Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). Кінотеатральну дистрибуцію в Україні здійснює FILM.UA Distribution та Kinomania Film Distribution.