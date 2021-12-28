Муміфіковане тіло єгипетського фараона «розгорнули» з допомогою цифрових технологій

Каїрські вчені "розгорнули" у цифровому вигляді мумію Аменхотепа I, розкривши деталі від прикрас його могили до його зубів.

Про це пише міжнародне інформаційне агентство The Guardian.

Дослідники стверджують, що своїм вузьким підборіддям, маленьким носом і кучерявим волоссям Аменхотеп I фізично схожий на свого батька. Фараон має вражаюче гарні зуби, що є рідкістю для тих, хто жив 3500 років тому. Мумія Аменхотепа була однією з небагатьох, яких неможливо розгорнути і, відповідно, дослідити.

Сахар Салім, професорка радіології на факультеті медицини Каїрського університету, є частиною команди, яка успішно розгорнула Аменхотепа I. Але вони зробили це не фізично, а в цифровому вигляді. Результати, отримані за допомогою технології 3D комп’ютерної томографії (КТ), містять подробиці про його зовнішність і пишність коштовностей, з якими він був похований.

“Ми виявили, що Аменхотепу I було приблизно 35 років, коли він помер”, – сказала Салім. “Він був приблизно 169 см на зріст, обрізаний і мав гарні зуби. У мішечках він носив 30 амулетів і унікальний золотий пояс із золотими намистинами”.

Вона вказала на той факт, що мумія була чудово збережена. Настільки, що в ідеальному сталі збереглися зуби, а у вухах лишилися найкрихітніші кісточки.

Аменхотеп I був другим царем 18-ї династії і зійшов на престол після смерті свого батька Яхмоса I. Він правив Єгиптом протягом приблизно 21 року між 1525 і 1504 роками до нашої ери.

Його ім’я означає “Амон задоволений”. Його тронне ім’я було Джесеркаре – “Свята душа Ра” – і вважається, що він мав мирне правління, що дозволило йому зосередитися на адміністративній організації та будівництві храмів. Можливо, він правив разом зі своєю матір’ю Ахмос-Нефертарі.

Єгиптологи знають з розшифрованих ієрогліфів, що Аменхотеп був розгорнутий жерцями в 11 столітті до нашої ери – під час 21-ї династії – для того, щоб виправити пошкодження, завдані розкрадачами гробниць.

Оригінальна гробниця Аменхотепа I так і не була знайдена. Його виявили у 1881 році на місці в Луксоре, де, як відомо, чиновники 21-ї династії ховали мумії королів і вельмож, щоб захистити їх від розбійників гробниць.

Його домівкою є Єгипетський музей у Каїрі. Мумію не розгорнули через “ідеальні” лляні обгортки, вкриті гірляндами з дельфініумів, єгипетської річкової коноплі та сафлорів. Також науковці боялися пошкодити красу його намальованої поховальної маски.

Коли труну вперше відкрили, дослідники знайшли збережену осу, яку ймовірно, привабив запах гірлянд.

Дослідницька група виявила, що мозок Аменхотепа неушкоджений, на відміну від інших царів, включаючи Тутанхамона та Рамзеса II. Команда сподівалася знайти хоч якісь ознаки причин смерті Аменхотепа, але безрезультатно.