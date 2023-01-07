Кабінет міністрів України збільшив розмір компенсації вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років за програмою "муніципальна няня" з 2 272 до 6 700 гривень.

Про це інформує пресслужба Міністерства соціальної політики України.

Також уряд змінив окремі умови надання послуги для забезпечення отримання підтримки саме тими, хто її найбільше потребує.

У відповідній постанові уряду зазначається, що компенсація послуги з догляду за дитиною до трьох років “муніципальна няня” надається у разі здійснення догляду за дитиною з інвалідністю, або у разі, якщо один із батьків, опікунів є особою з інвалідністю I чи II групи.

Також уряд схвалив рішення щодо збільшення розміру компенсації послуги з одного прожиткового мінімуму (а у разі догляду за дітьми з інвалідністю з двох прожиткових мінімумів на дітей віком до шести років) до однієї мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року.

Відтак, сім’я на відшкодування послуги няні зможе щомісяця отримувати 6 700 гривень замість 2 272 гривень.

Крім того, постановою визначено механізм нарахування компенсації послуги в залежності від фактичного часу здійснення такого догляду за дитиною на підставі акту про надану послугу “муніципальна няня”.

Також у Мінсоцполітики зазначили, що протягом січня 2023 року батьки, опікуни дитини віком до трьох років, які отримують відшкодування вартості послуги “муніципальна няня” повинні підтвердити своє право на таке відшкодування.