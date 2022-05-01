Цей тиждень війни в Україні по-справжньому перевів криваву боротьбу окремої нації за визволення від російської навали у протистояння великих держав, яке потенційно може розтягнутися на роки уперед.

Про це інформує американський телеканал CNN.

Кожний день викликав відчуття серйозності історичних подій та рішень, які не просто визначать, хто переможе в найбільшій сухопутній війні в Європі з часів Другої світової війни, а й окреслять перспективи усього ХХІ століття.

Президент США Джо Байден заявив у четвер, що двомісячні бойові дії у війні, яку без будь-яких підстав розв’язав президент Росії Володимир Путін, привели світ до критичної точки.

“Історія вчить нас, що коли диктатори не платять ціну за свою агресію, вони спричиняють ще більше хаосу та проявляють ще більшу агресію”, – сказав Байден. “Вони не зупиняються. А загрози для Америки та усього світу продовжують зростати. Ми не можемо допустити цього”.

Міністр закордонних справ Великобританії Ліз Трасс, яка виступає у ролі політичного яструба, була ще відвертішою: “Геополітика повернулася”. Усього за кілька останніх днів у Вашингтоні, Європі, Києві та Москві з’явилося нове усвідомлення ситуації — тепер війна переходить у тривалу запеклу боротьбу, яка, ймовірно, буде коштувати ще тисяч життів і десятків мільярдів доларів.

Розширення військового конфлікту

Утаємничений візит до Києва міністра оборони Ллойда Остіна та держсекретаря Ентоні Блінкена у неділю задав тон подіям усього тижня, який підтвердив ще більше втягування Заходу у ситуацію проксі-війни з Росією.

У поданні президента зазначено, що війна в Україні не просто є визначальним моментом для його адміністрації, а й те, що події останніх днів можуть спричиняти політичні, економічні та геополітичні ланцюгові реакції, які неймовірно важко буде передбачати та контролювати.

Погрози використання ядерної зброї

Стратегічне розширення війни супроводжувалося новими заявами Москви щодо застосування ядерної зброї.

Хоча подібна риторика скоріше використовується, аби налякати Захід, вона, проте, показує, що можливість катастрофічного зіткнення між двома найпотужнішими ядерними державами світу – Сполученими Штатами та Росією – зберігатиметься, допоки триває війна в Україні.

Деякі американські експерти розглядають подібні жорсткі заяви Росії як ознаку того, що Путін розчарований неспроможністю досягти своїх стратегічних цілей в Україні. Зберігаються і побоювання, що, відчувши себе загнаним у кут, Путін може використати тактичну ядерну зброю у бойових діях в Україні.

Щойно США оприлюднили свій жорсткий намір щодо цієї війни, а саме план послабити російську військову могутність, як російський міністр закордонних справ Сергій Лавров одразу вдався до звичної російської тактики згадок про ядерну війну, натякнувши, що “ небезпека реальна , і ми не повинні недооцінювати її”.

Голова Об’єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі заявив, що Росія не повинна використовувати таку небезпечну конфронтаційну риторику. Високопосадовець назвав “абсолютно безвідповідальною” ситуацію, коли високопоставлений лідер ядерної держави починає “брязкати ядерною шаблею”.

Але Путін на це не зважає. Після кількох заяв про потужність російського ядерного арсеналу на початку війни, російський президент знову повернувся до цієї риторики, заявивши, що відповідь Росії буде “блискавичною”, у випадку втручання інших країн у війну в Україні. “У нас для цього є всі інструменти. Ми скористаємося ними, якщо знадобиться. І я хочу, щоб усі це знали”, – сказав він під час виступу у Санкт-Петербурзі.

Американський президент змушений був зробити застереження проти використання подібних заяв. “Ніхто не повинен вдаватися до подібних коментарів про використання ядерної зброї або навіть можливість такого сценарію “, – сказав Байден в Білому домі.

Посол США в Росії Джон Салліван заявив у четвер CNN, що такі гострі обміни заявами між Росією та Сполученими Штатами ще більше заганяють відносини між двома країнами у глухий кут.

Військові дії стають ще жорсткішими

Посилюються зусилля Росії взяти під контроль схід і південь України та задушити країну, перекривши їй доступ до Чорного моря – і це тепер новий етап військової стратегії Москви після невдач під Києвом. Однак, одна річ не змінилася, як і раніше українське мирне населення найбільше страждає від наступальних дій та жорстокість військ Путіна.

Українські військові заявили, що російські війська ведуть інтенсивний вогонь на кількох напрямках. Вони намагаються прорватися в районі Ізюма на сході України та просуватися в Донецькій та Луганській областях.

Ще одним підтвердженням того, що війна може затягнутися, стали слова одного з американських посадовців про те, що російські війська просуваються в регіоні Донбасу тепер “повільно та поступально”, що викликано частково проблемами логістики та забезпечення.

Згідно з новою вражаючою оцінкою Верховного комісара ООН у справах біженців число біженців з України може скласти 8,3 мільйона людей. До понеділка виїхало вже 5,2 мільйона.

Бездушна зневага Путіна щодо людських життів відчувають не лише українці. Міністр оборони Великобританії Бен Воллес у понеділок заявив, що в Україні за два місяці війни було вбито щонайменше 15 000 російських військових.

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова повідомила, що слідчі вже ідентифікували 10 російських військових, які були причетні до катувань цивільного населення.

Дипломатичне похолодання

Велика надія цього тижня покладалася на поїздку Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша до Москви та Києва. Але, схоже, жодна зі сторін сьогодні не бачить підстав для перемовин. Частково це пояснюється очевидною недовірою України до Путіна після його вторгнення. Але в Україні та в західних столицях також присутнє відчуття, що байдужість Путіна до кількості жертв у війни виразно свідчить про те, що він прагне продовження військових дій, аби отримати з часом підставу заявити про хоч якусь перемогу, яка поки не проглядається.

Гутерреш заявив CNN, що Путін “в принципі” погодився дозволити ООН і Міжнародному Червоному Хресту допомогти евакуювати цивільних із заводу “Азовсталь” у Маріуполі, останнього бастіону українського опору в місті.

Але його поїздка до Києва в четвер позначилася обстрілом української столиці російськими ракетами. Це стало виразним символом теперішнього ставлення Росії до дипломатії та її зневаги до верховенства міжнародного права, для підтримки якого і була створена Організація Об’єднаних Націй.

Сумна реальність наприкінці цього визначального для Заходу та Росії тижня полягає в тому, що мирне врегулювання в Україні видається тепер ще більш віддаленою перспективою, аніж воно було після початку вторгнення.

Як сказав Гутерреш у своєму інтерв’ю Андерсону Куперу з CNN: “Війна не закінчиться зустрічами. Війна закінчиться, коли Російська Федерація вирішить її припинити і коли буде серйозна політична угода. Ми можемо проводити безліч зустрічей, але це не те що закінчить війну”.