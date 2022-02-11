Про це повідомляє “Українська правда” з посиланням на заяву Мураєва на мітингу у Харкові.
Він наголосив, що те, що прозвучало на брифінгу секретаря РНБО, означає закриття телеканалу “НАШ”.
Ми будемо поки в інтернеті, але з понеділка ми переходимо до безстрокових акцій протесту. Про те,як це буде і де, ми повідомимо додатково”, — зауважив власник телеканалу “НАШ”.
Він також додав, що за інформацією Голови Служби безпеки України (СБУ) Івана Баканова, питання прийняте без обговорення, документів чи доказів.
Це форма розправи”, — сказав Мураєв.
Пізніше звертаючись безпосередньо до Володимира Зеленського, він зазначив, що це “точно стане вироком” для президента.
Я не хотів говорити багатьох речей і багато чого робити. Тепер я розумію, що я повинен. Володимир Олександрович, це твоя остання помилка і ми точно станемо твої вироком”, — констатував Мураєв.
- Нагадаємо, що Рада нацбезпеки і оборони 11 лютого погодила рішення стосовно санкцій проти телеканалу “НАШ”.
- Зокрема Національна рада з питань телебачення та радіомовлення оштрафувала телеканал “НАШ” та звернулася до суду щодо анулювання ліцензії каналу “Максі-ТВ”. Причиною стало порушення законодавства щодо розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті.
- Відомо, що під офісом телеканалу “НАШ” активісти організували мітинг проти мовника з вимогою його закриття і застосування санкцій проти Євгенія Мураєва.