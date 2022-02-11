Євген Мураєв, власник телеканалу "НАШ", на який сьогодні Рада національної безпеки і оборони України (РНБО) наклала санкції, оголосив про акції протесту.

Про це повідомляє “Українська правда” з посиланням на заяву Мураєва на мітингу у Харкові.

Він наголосив, що те, що прозвучало на брифінгу секретаря РНБО, означає закриття телеканалу “НАШ”.

Ми будемо поки в інтернеті, але з понеділка ми переходимо до безстрокових акцій протесту. Про те,як це буде і де, ми повідомимо додатково”, — зауважив власник телеканалу “НАШ”.

Він також додав, що за інформацією Голови Служби безпеки України (СБУ) Івана Баканова, питання прийняте без обговорення, документів чи доказів.

Це форма розправи”, — сказав Мураєв.

Пізніше звертаючись безпосередньо до Володимира Зеленського, він зазначив, що це “точно стане вироком” для президента.