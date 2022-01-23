Колишній народний депутат України Євген Мураєв заперечив інформацію МЗС Великої Британії про те, що Кремль планує привести його до влади в Україні після нападу Російської Федерації.

Про це Євген Мураєв заявив в інтерв’ю британському виданню The Telegraph.

“У Росії є інший кандидат, і вони навіть не приховують цього. Я патріот своєї країни”, – заявив Мураєв.

За його словами, наведена інформація є абсурдною, оскільки він вже декілька років поспіль перебуває під російськими санкціями.

“Як людині, котра протягом чотирьох років перебувала під російськими санкціями, якій заборонено в’їзд до Росії через загрозу національній безпеці, мені важко коментувати заяву міністерства закордонних справ”, – наголосив колишній нардеп.

22 січня в МЗС Великої Британії заявили, що мають інформацію про те, що російський уряд планує “встановити проросійського лідера в Києві, оскільки розглядає питання про вторгнення й окупацію України”. Наголошувалось, що Кремль як потенційного кандидата розглядає колишнього народного депутата Євгена Мураєва.

Згідно з даними МЗС Сполученого Королівства, російська розвідка підтримує контакти й з іншими українськими політиками-втікачами: Миколою Азаровим, Сергієм Арбузовим, Володимиром Сівковичем та Андрієм Клюєвим.

У МЗС РФ назвали заяву дезінформацією та закликали Велику Британію “припинити провокаційну діяльність”.