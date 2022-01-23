Про це Євген Мураєв заявив в інтерв’ю британському виданню The Telegraph.
“У Росії є інший кандидат, і вони навіть не приховують цього. Я патріот своєї країни”, – заявив Мураєв.
За його словами, наведена інформація є абсурдною, оскільки він вже декілька років поспіль перебуває під російськими санкціями.
“Як людині, котра протягом чотирьох років перебувала під російськими санкціями, якій заборонено в’їзд до Росії через загрозу національній безпеці, мені важко коментувати заяву міністерства закордонних справ”, – наголосив колишній нардеп.
22 січня в МЗС Великої Британії заявили, що мають інформацію про те, що російський уряд планує “встановити проросійського лідера в Києві, оскільки розглядає питання про вторгнення й окупацію України”. Наголошувалось, що Кремль як потенційного кандидата розглядає колишнього народного депутата Євгена Мураєва.
Згідно з даними МЗС Сполученого Королівства, російська розвідка підтримує контакти й з іншими українськими політиками-втікачами: Миколою Азаровим, Сергієм Арбузовим, Володимиром Сівковичем та Андрієм Клюєвим.
У МЗС РФ назвали заяву дезінформацією та закликали Велику Британію “припинити провокаційну діяльність”.
- Нагадаємо, у США звинуватили РФ у вербуванні колишніх та чинних українських урядовців з метою підпорядкування українського уряду і дестабілізації ситуації в Україні.
- Окрім цього, Держдепартаменту США відомо про декілька російських військових і розвідувальних структур, які ведуть інформаційне протистояння проти України. Росія через поширення дезінформації й пропаганди намагається зобразити Україну та українських урядовців агресором у російсько-українських відносинах.
- Також в адміністрації президента США Джозефа Байдена заявили, що мають дані стосовно планів Росії вдертися в Україну. Інформація схожа з даними, які навела Велика Британія щодо зміни влади в Києві на лояльну проросійську.
- При цьому, американський сенатор-демократ Кріс Мерфі в ефірі телеканалу CNN порадив Володимиру Зеленському більше приділяти уваги захисту України, аніж боротися у Твіттері з американськими лідерами.
- Своєю чергою, президент України Володимир Зеленський повідомив, що влада Росії вважає його “міцним горішком, який важко розколоти”.