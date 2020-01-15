Мустафа Найєм запевняє, що ніколи не отримував зарплату в 300 тисяч гривень

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.
“Задекларував свій дохід за грудень. Він майже вдвічі нижчий за той, що я отримав в листопаді. Тому що не було ніколи “зарплати в 300 тисяч”. Була одноразова виплата декількох премій і надбавок за попередній “волонтерський” період роботи в концерні. Моя справжня зарплата от така. І може бути переглянута в обидві сторони в залежності від результатів моєї роботи і успіхів всієї компанії”, – йдеться в повідомленні.
Згідно з декларацією Найєма, його зарплата в грудні становила 176 044 гривень.
Заступник голови “Укрборонпрома” додав, що його реальна зарплата насправді нижче задекларованої, так як там вказана сума без вирахування податків.
- Заступник глави концерну “Укрборонпром” Мустафа Найєм отримав за місяць роботи зарплату в розмірі понад 300 тисяч гривень.
- 3 січня повідомлялось, що у державному концерні “Укроборонпром” відмовилися повідомити, скільки премій і надбавок отримує заступник директора Мустафа Найєм.