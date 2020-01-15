Мустафа Найєм запевняє, що ніколи не отримував зарплату в 300 тисяч гривень

Заступник глави державного концерну "Укрборонпром" Мустафа Найєм заявив, що ніколи не отримував зарплату в 300 тисяч гривень.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

“Задекларував свій дохід за грудень. Він майже вдвічі нижчий за той, що я отримав в листопаді. Тому що не було ніколи “зарплати в 300 тисяч”. Була одноразова виплата декількох премій і надбавок за попередній “волонтерський” період роботи в концерні. Моя справжня зарплата от така. І може бути переглянута в обидві сторони в залежності від результатів моєї роботи і успіхів всієї компанії”, – йдеться в повідомленні.

Згідно з декларацією Найєма, його зарплата в грудні становила 176 044 гривень.

Заступник голови “Укрборонпрома” додав, що його реальна зарплата насправді нижче задекларованої, так як там вказана сума без вирахування податків.