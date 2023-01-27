Головою новоствореного Агентства відновлення та розвитку інфраструктури призначено Мустафа Найєма. Рішенням уряду він переходить в Агентство з посади заступника міністра і фактично очолить один з найважливіших напрямків роботи.

Про це повідомив віцепрем’єр з відновлення – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

За його словами, за півтора роки спільної роботи вдалося перезапустити роботу Укртрансбезпеки, набрати новий склад інспекторів, оцифрувати левову частину послуг, залишивши у минулому корупційні ризики при видачі дозволів.

Також Кубраков зазначає, що була завершена дерегуляція та максимально спрощена видача ліцензій на міжнародні вантажні перевезення та впроваджені нові правила відкритого ринку на міжобласні пасажирські перевезення.

“Безальтернативною в перші місяці воєнного стану стала система “Шлях”, яка регулювала питання виїзду волонтерів за кордон. На початку система створювалася для усунення корупційних ризиків у процесі видачі дозволів для перевезень та спрощення самої процедури”, – коментує віцепрем’єр з відновлення.

Далі він додає, що у напрямку міжнародного співробітництва вдалось завершити перемовини та підписати “транспортний безвіз” – угоду про лібералізацію вантажних перевезень, яка сприяла рекордним показникам експорту та імпорту автомобільним транспортом у першій рік широкомасштабної війни.

Окрім того, Кубраков оголосив ключові задачі, які поставлені перед керівником Агентства:

запустити фактичну роботу з першими об’єктами відновлення;

відпрацювати механізм взаємодії з донорами – урядами країн, міжнародними фінансовими інституціями, неурядовими організаціями;

скоординувати запити від регіонів щодо пріоритетних проєктів відновлення.

“Можу сказати, що впродовж найближчих двох місяців в системі Агентства має запрацювати Антикорупційний офіс в центрі та регіонах”, – запевнив міністр.