Відповідне рішення сьогодні ухвалив Кабінет Міністрів, про що поінформували в пресслужбі Міністерства інфраструктури.

Фото Найєма як заступника міністра уже з’явилося на офіційному сайті відомства. Чим саме він займатиметься на новій посаді, в пресслужбі міністерства не уточнили.

Як відомо, Мустафа Найєм був журналістом, одним із засновників Громадського телебачення, кореспондентом і автором журналістських розслідувань інтернет-видання “Українська правда”, активістом журналістського руху “Стоп цензурі!”.

У 2014 – 2019 роках Найєм був народним депутатом України VIII скликання (обраним від партії “Блок Петра Порошенка “Солідарність”), членом Комітету з питань європейської інтеграції.

У цей же період Найєм також був членом колегії Міністерства внутрішніх справ України та одним із кураторів проєктного офісу реформи Національної поліції.

У 2019-2021 роках Найєм обіймав посаду заступника гендиректора державного концерну “Укроборонпром”. Він зазначав, що його головним функціональним обов’язком на цій посаді “є взаємодія державного концерну “Укроборонпром” з органами державної влади”.

Наприкінці квітня цього року Найєма скоротили з посади заступника гендиректора з управління активами “Укроборонпрому”. Після цього він відзвітував про свої доходи. Виявилося, що з 1 січня по 29 квітня 2021 року Найєм отримав заробітну плату в “Укроборонпромі” у розмірі 3 255 780 гривень. Отже, його щомісячний оклад перевищував 813 тисяч гривень.

З червня 2021 року Найєм виконував обов’язки радника міністра інфраструктури на громадських засадах.

Варто зазначити, що, окрім Найєма, Кабмін сьогодні призначив ще двох заступників міністра інфраструктури.

Першим заступником, зокрема, став Василь Шкураков. До цього він працював на керівних посадах в Міністерстві фінансів України, ПрАТ “Укргідроенерго” (2017-2018) та ПрАТ «Укрфінжитло» (2020-2021).

В пресслужбі Мінінфраструктури зазначили, що Шкураков “має понад 20 років професійного досвіду, зокрема у таких сферах як фінанси паливно-енергетичного комплексу, виробничої сфери та інфраструктури, майнових відносин та фінансового планування, боргової політики, управління фіскальними ризиками та ліквідністю ЄКР”. Він є членом наглядової ради ПрАТ «Укргідроенерго» (з 2019 – по теперішній час).

Водночас Анатолія Комірного призначено заступником міністра інфраструктури з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

За даними міністерства, Комірний розпочав кар’єру у 2006 році на виробничих видобувних підприємствах, де “пройшов шлях від провідного інженера до експерта з інвест-управління”. З 2011 року він працював у Дніпропетровській обласній адміністрації, а з 2014 року – “на керівних посадах в IT-секторі”.