Мусульмани всього світу відзначають початок Рамадану на тлі повсюдних карантинних обмежень.

Про це повідомляє французьке агентство AFP.

Відзначається, що обмеження, встановлені через пандемію коронавірусу, у багатьох країнах забороняють молитви в мечетях, зустрічі друзів і родичів.

В Індонезії, країні з найбільшим мусульманським населенням світу, релігійні лідери закликали віруючих залишатися вдома.

“Я розчарована, що не можу піти в мечеть, але що ми можемо зробити? Світ тепер інший”, – говорить домогосподарка з Індонезії.

В Індонезії карантинні обмежувальні заходи, які передбачають закриття мечетей, шкіл і більшості підприємств, діють до середини травня. Закрито навіть популярні мусульманські базари. В країні закликають користуватися електронними сервісами для купівлі продуктів.

Водночас деякі мусульманські лідери в Азії, де проживає близько мільярда мусульман світу, відкидають побоювання з приводу поширення коронавірусу.

Зокрема, кілька тисяч віруючих в четвер відвідали найбільшу мечеть в індонезійському місті Банда-Ачех. Деякі з присутніх говорили, що не турбуються, бо одягли маски і притримуються дистанції.

Підкреслюється, що у Всесвітній організації охорони здоров’я закликали зупинити активність на Рамадан, щоб обмежити поширення коронавірусу.

У Бангладеші духовенство відкинуло спроби скоротити кількість людей в мечетях. Також заповнені мечеті були і в Пакистані.