Про це повідомляє французьке агентство AFP.
Відзначається, що обмеження, встановлені через пандемію коронавірусу, у багатьох країнах забороняють молитви в мечетях, зустрічі друзів і родичів.
В Індонезії, країні з найбільшим мусульманським населенням світу, релігійні лідери закликали віруючих залишатися вдома.
“Я розчарована, що не можу піти в мечеть, але що ми можемо зробити? Світ тепер інший”, – говорить домогосподарка з Індонезії.
В Індонезії карантинні обмежувальні заходи, які передбачають закриття мечетей, шкіл і більшості підприємств, діють до середини травня. Закрито навіть популярні мусульманські базари. В країні закликають користуватися електронними сервісами для купівлі продуктів.
Водночас деякі мусульманські лідери в Азії, де проживає близько мільярда мусульман світу, відкидають побоювання з приводу поширення коронавірусу.
Зокрема, кілька тисяч віруючих в четвер відвідали найбільшу мечеть в індонезійському місті Банда-Ачех. Деякі з присутніх говорили, що не турбуються, бо одягли маски і притримуються дистанції.
Підкреслюється, що у Всесвітній організації охорони здоров’я закликали зупинити активність на Рамадан, щоб обмежити поширення коронавірусу.
У Бангладеші духовенство відкинуло спроби скоротити кількість людей в мечетях. Також заповнені мечеті були і в Пакистані.
- За офіційними даними, в 2020 році в пасхальних богослужіннях взяли участь тільки 130 тисяч чоловік. Це в 38 разів менше в порівнянні з попереднім роком, коли в церкві прийшли більше 7 мільйонів чоловік. Незважаючи на це, загроза спалаху залишається.