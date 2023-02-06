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«Мусимо її знати, аби бути українцями» – Сюмар закликала повернути історію України до переліку обов’язкових предметів

Народна депутатка від "Європейської Солідарності" Вікторія Сюмар закликала повернути історію України у перелік обов’язкових предметів для атестації, підтвердивши позицію фракції.

Понеділок, 6 лютого 2023, 21:17
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Про це депутатка повідомила у Facebook.

Раніше Верховна Рада проголосувала законопроєкт 8228-1 за основу, проте його мають удосконалити. Міносвіти ініціювало виключення історії України з переліку обов’язкових предметів для атестації.

Раніше міністр освіти Сергій Шкарлет повідомив, що національний мультипредметний тест складатиметься з двох обов’язкових предметів: української мови та математики. Тож історія України стає необов’язковим предметом для абітурієнтів, які планують вступати у навчальні заклади вищої освіти.

Сюмар відповіла на закиди у мережі щодо блокування голосування з боку “ЄС”, зазначивши, що історію необхідно вивчати.

Так, фракція Порошенка за те, аби історія України була обов’язковим предметом. Так, фракція “ЄС” за те, аби українська молодь знала, чому сьогодні війна на полях України і як багато століть азійська московія намагається заволодіти Україною”, – наголосила народна обраниця.

Вона підтвердила, що депутати фракції виступають за те, аби українці розуміли причинно-наслідкові зв’язки в суспільних відносинах, адже все має свій початок і свої причини. Сюмар також нагадала, що з 2014 військові в АТО найчастіше просили книги з історії.

Я розумію спроби знівелювати українську історію від катерини та лєніна. Але зараз це робить український міністр Шкарлєт, який за такі спроби цілком може вважатися російським агентом. Тому поверніть в ЗНО історію України. Ми мусимо її знати досконало. Аби бути українцями”, – констатувала нардепка.

Зауважимо, у січні українські громадські організації закликали Міністерство освіти і науки України повернути історію України у перелік обов’язкових предметів національного мультипредметного тесту.

У своїй заяві громадські об’єднання зазначили, що  у 2020 році  з обов’язкових предметів ЗНО вилучили  й українську літературу. На їхню думку, крок за кроком українських абітурієнтів позбавляють необхідності вивчати фундаментальні для формування української ідентичності та держави предмети.

Підписанти у своїй заяві наголошують, що метою Росії у повномасштабній війні є не просто знищення українців та їх домівок, але й нашої культури та національної пам’яті. Росія вже зруйнувала або викрала 1200 об’єктів української культурної спадщини, зрівняла із землею понад 1000 закладів освіти. В тимчасово окупованих регіонах російські воєнні злочинці в першу чергу знищують підручники з історії України, називаючи їх екстремістськими, замінюють їх на власну пропаганду та вшановують катів українського народу меморіальними таблицями і пам’ятниками.

Також громадські організації навели декілька прикладів й згадали, що під час окупації Луганської, Донецької, Запорізької, Чернігівської та Сумської областей російські війська активно вилучали та знищували книги з української літератури та підручники з історії України.

Теги: ЄС, історія України, обов'язковий предмет, перелік, предмет, Сюмар

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