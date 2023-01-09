Гендиректор постачальника електроенергії Yasno Сергій Коваленко пояснив, що погіршення ситуації в енергосистемі було цілком передбачуване: знижується температура на вулиці, росте споживання і кількість аварій. У Києві мали аварійні обмеження і незначно вийшли за графік у деяких районах.

Про це він зазначив у Facebook.

Так, Коваленко зауважив, що нині ні генерація, ні мережі не в тому стані, щоб працювати без обмежень. Наразі кожна область отримує значні обмеження, економлять всі.

Багато питань: як сталося так, що на Новий рік світло було, а зараз знову відключення. Те, що на Новий рік ми не мали відключень – це результат зусиль енергетиків, які буквально тримали тимчасові схеми у робочому стані. Також була відключена низка виробничих потужностей в цілому по країні, більше електроенергії пішло на населення. Зараз ми маємо тримати баланс між населенням та бізнесом, так як без роботи останнього зупиниться економіка”, – йдеться у дописі.

Гендиректор також пояснив, що кожні -5° на вулиці – це +200 МВт, а отже сьогодні для Києва потрібно більше МВт. І зауважив, що ви ніколи не знаєте, який саме мегават призведе до переходу на аварійні відключення.

Щобільше, Коваленко зазначив, що ремонти продовжуються, і навіть під час святкувань вони не зупинялися. Зараз на капітальному ремонті один блок на Рівненській АЕС. І що гірше — до них додаються ще й аварії.

І, попри те, що тривалий час без електроенергії може бути складно, він закликав економити, аби збалансувати систему.

Станом на 9 січня споживання електроенергії в Україні зросло – через зниження температури та збільшення споживання промисловістю та бізнесом із початком робочого тижня.

Раніше в “Укренерго” закликали розумно споживати електроенергію, користуватися енергоємними приладами почергово. Пояснивши, що це дозволяє знизити навантаження на енергосистему та зменшити необхідність застосування обмежень.