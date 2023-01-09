Про це він зазначив у Facebook.
Так, Коваленко зауважив, що нині ні генерація, ні мережі не в тому стані, щоб працювати без обмежень. Наразі кожна область отримує значні обмеження, економлять всі.
Багато питань: як сталося так, що на Новий рік світло було, а зараз знову відключення. Те, що на Новий рік ми не мали відключень – це результат зусиль енергетиків, які буквально тримали тимчасові схеми у робочому стані. Також була відключена низка виробничих потужностей в цілому по країні, більше електроенергії пішло на населення. Зараз ми маємо тримати баланс між населенням та бізнесом, так як без роботи останнього зупиниться економіка”, – йдеться у дописі.
Гендиректор також пояснив, що кожні -5° на вулиці – це +200 МВт, а отже сьогодні для Києва потрібно більше МВт. І зауважив, що ви ніколи не знаєте, який саме мегават призведе до переходу на аварійні відключення.
Щобільше, Коваленко зазначив, що ремонти продовжуються, і навіть під час святкувань вони не зупинялися. Зараз на капітальному ремонті один блок на Рівненській АЕС. І що гірше — до них додаються ще й аварії.
І, попри те, що тривалий час без електроенергії може бути складно, він закликав економити, аби збалансувати систему.
Станом на 9 січня споживання електроенергії в Україні зросло – через зниження температури та збільшення споживання промисловістю та бізнесом із початком робочого тижня.
Раніше в “Укренерго” закликали розумно споживати електроенергію, користуватися енергоємними приладами почергово. Пояснивши, що це дозволяє знизити навантаження на енергосистему та зменшити необхідність застосування обмежень.
- Під час відключень електроенергії, люди почали використовувати газові пальники, що призвело до зростання кількості вибухів у квартирах.
- В українській енергосистемі ситуація залишається контрольованою, попри російські атаки на інфраструктуру.
- У Міненерго вважають, що за відсутності нових обстрілів з боку РФ, Україна стабілізує енергетичну систему до літа 2023 року.