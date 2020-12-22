Міністерство охорони здоров'я України рекомендує українцям утриматися від поїздок до Великої Британії і ряду інших країн, де виявили новий штам коронавірусу COVID-19.

Про це заявив сьогодні на брифінгу заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

За його словами, рекомендації були розроблені з урахуванням інформації ВООЗ (Всесвітньої організації охорони здоров’я) та комітету охорони здоров’я Єврокомісії.

Так, окрім Британії, в МОЗ не рекомендують відвідувати Данію, Нідерланди та Австралію.

“Ми рекомендуємо всім по можливості утриматися від необов’язкових поїздок до Великої Британії, а також з неї на територію України. Також, якщо є можливість, утриматися від поїздок в Данію, Нідерланди та Австралію, де вже зафіксовані випадки циркуляції саме цієї мутації коронавірусу”, – наголосив Ляшко.

Ляшко запевнив, що в Україні посилять тестування на предмет можливого виявлення нового штаму коронавірусу.

“Ми будемо цілеспрямовано посилювати тестування для того, щоб переконатися, чи циркулює новий мутований коронавірус в Україні. Для цього дані відповідні рекомендації. Особлива увага буде звертатися на людей, у яких є симптоми коронавірусної хвороби і які протягом інкубаційного періоду побували у Великій Британії або контактували з людьми, які там побували”, – розповів головний санлікар.

(На відео – з 26:15)