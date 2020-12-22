Про це заявив сьогодні на брифінгу заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко.
За його словами, рекомендації були розроблені з урахуванням інформації ВООЗ (Всесвітньої організації охорони здоров’я) та комітету охорони здоров’я Єврокомісії.
Так, окрім Британії, в МОЗ не рекомендують відвідувати Данію, Нідерланди та Австралію.
“Ми рекомендуємо всім по можливості утриматися від необов’язкових поїздок до Великої Британії, а також з неї на територію України. Також, якщо є можливість, утриматися від поїздок в Данію, Нідерланди та Австралію, де вже зафіксовані випадки циркуляції саме цієї мутації коронавірусу”, – наголосив Ляшко.
Ляшко запевнив, що в Україні посилять тестування на предмет можливого виявлення нового штаму коронавірусу.
“Ми будемо цілеспрямовано посилювати тестування для того, щоб переконатися, чи циркулює новий мутований коронавірус в Україні. Для цього дані відповідні рекомендації. Особлива увага буде звертатися на людей, у яких є симптоми коронавірусної хвороби і які протягом інкубаційного періоду побували у Великій Британії або контактували з людьми, які там побували”, – розповів головний санлікар.
(На відео – з 26:15)
- Раніше стало відомо, що, ряд країн Європи вводять або розглядають можливість введення обмежень на сполучення з Великою Британією через виявлений там новий штам коронавірусу COVID-19. Він поширюється швидше від своєї попередньої версії. При цьому вчені не вважають, що він більш смертоносний. У нещодавній заяві прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон зазначив з посиланням на наукових радників, що новий штам може бути на 70% заразнішим. Поки немає доказів, що новий штам буде стійкий до вакцин.
- Уряди Польщі, Чехії та Гонконгу, серед інших країн, прийняли рішення призупинити авіасполучення з Великобританією.
- Україна поки не закриватиме авіасполучення з Великою Британією, незважаючи на те, що десятки країн вже ухвалили таке рішення через новий штам коронавірусу, виявленого в країні.