Уряди Польщі, Чехії та Гонконгу вирішили слідом за рядом європейських країн прийняли рішення призупинити авіасполучення з Великобританією через виявлений там новий штам коронавірусу.

Так, в Міністерстві охорони здоров’я Чехії заявили, що авіасполучення призупиняється 21 грудня з 12.00.

Прессекретар уряду Польщі Петро Мюллер написав у Twitter, що всі польоти з Великобританії до Польщі будуть припинені в ніч на вівторок, 22 грудня.

Також міністерство охорони здоров’я Польщі доручило протестувати на коронавірус всіх недавно прибулих з Великобританії.

Крім того, як повідомляє Headline Daily, з 22 грудня тимчасово припиняються перельоти з Гонконгу.