Так, в Міністерстві охорони здоров’я Чехії заявили, що авіасполучення призупиняється 21 грудня з 12.00.
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Прессекретар уряду Польщі Петро Мюллер написав у Twitter, що всі польоти з Великобританії до Польщі будуть припинені в ніч на вівторок, 22 грудня.
Також міністерство охорони здоров’я Польщі доручило протестувати на коронавірус всіх недавно прибулих з Великобританії.
Крім того, як повідомляє Headline Daily, з 22 грудня тимчасово припиняються перельоти з Гонконгу.
- Раніше стало відомо, що, ряд країн Європи вводять або розглядають можливість введення обмежень на сполучення з Великою Британією через виявлений там новий штам коронавірусу COVID-19. Він поширюється швидше від своєї попередньої версії. При цьому вчені не вважають, що він більш смертоносний. У нещодавній заяві прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон зазначив з посиланням на наукових радників, що новий штам може бути на 70% заразнішим. Поки немає доказів, що новий штам буде стійкий до вакцин.