Ряд країн Європи вводять або розглядають можливість введення обмежень на сполучення з Великою Британією через виявлений там новий штам коронавірусу COVID-19.

Про це повідомляють агентства ВВС і Reuters.

Так, спочатку про подібні обмеження оголосили Нідерланди. Країна припиняє приймати авіарейси з Британії. Заборона на поїздки буде діяти з сьогоднішнього дня до 1 січня. В уряді Нідерландів відзначили, що на початку грудня під час взяття проб в країні був виявлений той же штам вірусу, що і у Великій Британії, тому можливі обмеження і щодо інших видів транспорту.

Услід за Нідерландами про аналогічне рішення оголосила Бельгія. З опівночі неділі, 20 грудня, країна заборонить авіарейси з Британії, щонайменше на 24 години.

Будуть тимчасово припинені рейси міжнародних поїздів Eurostar, що зв’язують континентальну Європу з Британією (через тунель під Ла-Маншем).

Як зазначив прем’єр-міністр Бельгії Олександр де Кроо, такі заходи попередньо вводяться на 24 години в очікуванні висновків вчених, які зараз вивчають питання.

Призупинити авіасполучення з Британією вирішила і влада Італії. Таке рішення озвучив голова МЗС Італії Луїджі Ді Майо. “Нашим пріоритетом є захист Італії та наших співвітчизників”, – зазначив він.

Наразі влада Німеччини також розглядає питання про заборону польотів з Британії. Чиновник міністерства охорони здоров’я ФРН повідомив ЗМІ, що уряд зараз стежить за розвитком подій у Великій Британії.

Планують заборонити авіасполучення з Британією і в Австрії. Влада цієї країни зараз опрацьовує деталі.

У Франції новинний телеканал BFMTV із посиланням на свої джерела повідомив, що уряд “серйозно розглядає” питання про припинення авіасполучення з Британією і руху поїздів. Зазначалося, що французький уряд “прагне до координації з Європою”.

Міністр закордонних справ Іспанії Аранча Гонсалес заявила, що її країна хотіла б узгодженого рішення ЄС з цього питання.

Що відомо про мутацію COVID-19

У Великій Британії новий штам коронавірусу був вперше виявлений у середині жовтня з проби, взятої у вересні, повідомляє ВВС.

У Всесвітній організації охорони здоров’я вже заявили, що подібна мутація вірусу також була виявлена в Нідерландах, Данії та Австралії.

Поки відомо, що мутований вірус поширюється швидше своєї попередньої версії. При цьому вчені не вважають, що він більш смертельний.

У недавній заяві прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон зазначив з посиланням на наукових радників, що новий штам може бути на 70% заразнішим за попередній.

Поки немає доказів, що новий штам буде стійкий до вакцин.

Представники Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) заявили, що знаходяться в постійному контакті з владою Великої Британії в зв’язку з появою нового штаму коронавірусу.

В Англії, Шотландії та Уельсі посилюють обмеження через поширення нової мутації.