Прем'єр-міністр Нафталі Беннетт доручив чиновникам уважно стежити за розвитком нового субштаму коронавірусу AY4.2, який нещодавно знайшли у 11-річної дитини.

Про це повідомляє видання Times of Israel.

“Необхідно вжити термінових заходів, щоб зберегти досягнутий рівень в боротьбі з вірусом”, – йдеться в заяві офісу прем’єр-міністра.

Очільник уряду доручив активізувати епідеміологічні розслідування і генетичне тестування тих, у кого був діагностований новий штам AY4.2, а також підтримувати тісну співпрацю й обмін інформацією з країнами, в яких також було виявлено субштам, особливо в Європі.

Перший відомий в Ізраїлі випадок AY4.2 підтвердили у вівторок у зразку, взятому у хлопчика, який повернувся до Ізраїлю з Молдови. Дитину відправили на ізоляцію.

Офіційні особи охорони здоров’я розглядають введення обов’язкового карантину для всіх, хто контактує з кимось, у кого позитивний результат тесту на штам AY4.2, навіть якщо вони повністю вакциновані.

Кожен, хто в’їжджає до Ізраїлю – незалежно від його громадянства або статусу вакцинації – повинен пройти тест ПЛР на COVID-19 перед вильотом з іншої країни та після приземлення в аеропорту Бен-Гуріона. У вівторок 19 осіб, що в’їхали до країни, дали позитивний результат, 22 в понеділок і 27 у неділю, що становить менш як 0,1% від всіх, хто в’їжджає до Ізраїлю кожен день.