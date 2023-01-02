Раніше в етері "24 каналу" речник командування Повітряних Сил Збройних Сил України Юрій Ігнат зауважив, що "ніхто не знає, крім російського керівництва, коли завдасть РФ удару по Україні". Відтак у заголовках українських медіа відбувалась поетапна "мутація" новини.

Про це повідомляє пресслужба Командування Повітряних Сил ЗСУ.

Юрій Ігнат наголосив, що наразі немає достовірної інформації щодо майбутніх російських обстрілів.

Ми очікуємо, ми готуємося… Ми ж бачимо, що три дні поспіль відбуваються атаки. Як вони собі там спланували, поки що ми не знаємо. Нам потрібно просто готуватися й тримати порох сухим, ракети щоб були заряджені, люди готові”, – зазначив він.

Речник додав, що Росія не хоче змінювати своїх намірів, тому захисники України готуватимуться й відбиватимуть усі загрози, які летять. Він закликав вірити у наші сили й підтримувати їх.

Низка українських медіа опублікували заяву Ігната, проте заголовки поданих новин різнились. Певно, деякі журналісти вирішили інтерпретувати слова представника ПС ЗСУ на свій розсуд. Тож, зрештою, складається враження, що речник заявив про відомий план росіян вкотре завдати масованого ракетного удару 7 січня.

У пресслужбі Повітряних сил закликали представників ЗМІ припинити “лякати людей жахаючими заголовками”.