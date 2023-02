Про це свідчить підпис до картини Куїнджі на сайті музею, а також повідомлення історикині мистецтва та журналістки Оксани Семенік у Facebook.

“Архип Куїнджі – український художник, який народився в Маріуполі, нарешті визнаний українським в музеї Метрополітан в Нью-Йорку. Там також прибрали ганебну згадку про те, що “artist celebrating both in russia and Ukraine”, — написала Семенік.