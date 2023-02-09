Музей мистецтва Metropolitan Museum of Art (The Met) у Нью-Йорку змінив у своїх підписах до картин національність художника Архипа Куїнджі. Раніше українського художника називали росіянином.

Про це свідчить підпис до картини Куїнджі на сайті музею, а також повідомлення історикині мистецтва та журналістки Оксани Семенік у Facebook.

“Архип Куїнджі – український художник, який народився в Маріуполі, нарешті визнаний українським в музеї Метрополітан в Нью-Йорку. Там також прибрали ганебну згадку про те, що “artist celebrating both in russia and Ukraine”, — написала Семенік.

На сайті Metropolitan зазначається, що Куїнджі народився на березі моря в Маріуполі, коли українське місто входило до складу Російської імперії.

Також наголошується, що саме російські військові зруйнували музей Куїнджі в Маріуполі у березні 2022 року.

Ось як описали картину художника в Нью-Йоркському музеї: “Мінімалістична композиція та драматичне світло, колір і хмари є прикладом стилю художника”.

Оксана Семенік нагадала, що робота знаходиться в постійній експозиції і опис до неї читають тисячі, а той десятки тисяч людей.

ДОВІДКА. Архип Куїнджі – український художник. Прославився своєю технікою ефек­тів освітлення. Митець народився у Маріуполі 27 січня 1842-го року. Він виріс у робітничій сім’ї з грецьким корінням. Його найвідоміша робота має назву “Червоний захід на Дніпрі”. Зокрема, для його картин характерна видовищність та панорамність.

У березні 2022 року у Маріуполі російські окупаційні війська знищили будівлю Художнього музею імені Архипа Куїнджі. У ній зберігалися оригінали картин всесвітньо відомих майстрів, зокрема й українських. Також вони вивезли зі зруйнованих музеїв тимчасово окупованого Маріуполя всі цінні експонати.