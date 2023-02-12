Про це йдеться на сайті музею.
До робіт Рєпіна зазначено, що автор є українцем із міста Чугуїв, сучасної Харківської області. Зокрема написи з’явилися до портрета письменника Всеволода Гаршина (1884), портрета хлопчика (1884), Пастух з отарою овець (1870) та інших.
Стосовно Айвазовського написали, що він українець із Феодосії, нині Автономна Республіка Крим. Відповідні підписи залишили на роботах мариніста Корабель у бурхливому морі (1892), Корабель при місячному світлі тощо.
Ілля Рєпін народився 1844 року у містечку Чугуїв тодішньої Харківської губернії. Він походить з козацького роду на прізвисько Ріпа. Майбутній митець навчався живопису в Петербурзькій академії мистецтв. Художник писав свої полотна в Російській імперії, тому тривалий час називався російським художником.
Іван Айвазовський народився у Федосії 1817 року в сім’ї вірменського крамаря. Його родина переселилася до Криму з Галичини в 1812 році. Його пращури потрапили туди з Західної Вірменії. Айвазовський теж навчався в Петербурзькій академії мистецтв. Попри те що він жив і працював у Криму — вважався Москвою російським художником-мариністом.
- Музей мистецтва Metropolitan Museum of Art (The Met) у Нью-Йорку змінив у своїх підписах до картин національність художника Архипа Куїнджі. Раніше українського художника називали росіянином.