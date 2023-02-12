Музей мистецтв Метрополітен (Metropolitan Museum of Art) у Нью-Йорку визнав українськими митцями Іллю Рєпіна та Івана Айвазовського. Відповідні написи на роботах художників залишила установа.

Про це йдеться на сайті музею.

До робіт Рєпіна зазначено, що автор є українцем із міста Чугуїв, сучасної Харківської області. Зокрема написи з’явилися до портрета письменника Всеволода Гаршина (1884), портрета хлопчика (1884), Пастух з отарою овець (1870) та інших.

Стосовно Айвазовського написали, що він українець із Феодосії, нині Автономна Республіка Крим. Відповідні підписи залишили на роботах мариніста Корабель у бурхливому морі (1892), Корабель при місячному світлі тощо.

Ілля Рєпін народився 1844 року у містечку Чугуїв тодішньої Харківської губернії. Він походить з козацького роду на прізвисько Ріпа. Майбутній митець навчався живопису в Петербурзькій академії мистецтв. Художник писав свої полотна в Російській імперії, тому тривалий час називався російським художником.