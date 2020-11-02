Локдаун навесні 2020 року довів важливу річ: потреба навчатися та дізнаватися нову інформацію є такою ж базовою, як праця, сон і їжа. Новий пізнавальний контент, у першу чергу, очікували від музеїв і вони відчули цей запит у суспільстві та покладену на них місію. Для багатьох інституцій 3-місячний жорсткий карантин та його подальші послаблені форми стали ковтком свіжого повітря, адже змусили їх розвиватися в цифровому напрямі, на якій раніше завжди не вистачало часу за численними екскурсіями, відкриттям оффлайн виставок і проведенням освітніх заходів. Музеї всього світу отримали вдячну аудиторію, закриту в чотирьох стінах. Найпопулярнішими форматами стали віртуальні тури, онлайн-виставки, оцифрування експонатів, онлайн-курси і лекції (та навіть екскурсії й аукціони), подкасти, мобільні додатки та різноманітні ігри.

Національний музей Голодомору-геноциду за підтримки Українського культурного фонду представив власний унікальний цифровий продукт – туристично-історичний мобільний додаток про Голодомор у Києві Track Holodomor History.

Музей – це більше, ніж будівля

Саме ця фраза могла б стати гаслом даного проєкту. Сучасні технології дозволили оцифрувати історичні артефакти й зробити їх доступними з будь-якого куточку світу, щоб кожен охочий міг відкрити для себе історію Голодомору.

Однак мобільний додаток Track Holodomor History є не просто онлайн-архівом, він може бути цікавим та корисним різним аудиторіям та використаний за кількома призначеннями.

По-перше, він є так би мовити цифровою енциклопедією Голодомору та Києва, що буде цікаво передовсім історикам та тим, хто цікавиться історією Києва та своєї країни. У додатку можна знайти оцифровані спогади свідків, недоступні широкому колу архівні фото та відео, роз’яснювальні коментарі істориків. По-друге, Track Holodomor History легко перетворюється на захопливу екскурсію Києвом, адже через локації можна прокласти маршрут, визначити його дистанцію і тривалість. Це стане в нагоді туристам (у тому числі іноземним, адже додаток доступний також англійською мовою), які мають змогу дізнатися малознайому історію міста, яка часто упускається з виду гідами під час оглядових екскурсій.

Це також може стати ідеєю для прогулянки містом з друзями або родиною: додай обрані місця в “Улюблене”, проклади по них маршрут заздалегідь, збережи його та пройдись ним у вільний час. По-третє, мобільний додаток містить елементи квесту, що заохотить як дітей, які вивчають тему Голодомору в школі, так і дорослих: кожен об’єкт має додаткову інформацію, яка стає доступною лише при наближенні до нього на 400 метрів. Інтерес підживлюється тим, що неможливо знати наперед, що тебе очікує: фото, відео, інфографіка чи навіть твір сучасного мистецтва на дану тему.

Практика створення музеями мобільних додатків не є новою, але Track Holodomor History є унікальним продуктом на цьому ринку, який було реалізовано в дуже доречний час. Він, з одного боку, доповнює матеріали Музею, а з іншого, відкриває цілком новий тематичний світ – Київ під час Голодомору.

В умовах продовження дії карантинних обмежень, непевності ситуації та щоденної загрози тимчасового припинення роботи культурних інституцій у зв’язку з COVID-19, додаток Track Holodomor History продовжить втілювати місію Музею – поширювати правдиву інформацію про Голодомор-геноцид по всьому світу.

Заборона масових зібрань у приміщеннях тепер не є загрозою – створи собі сам власну екскурсію на свіжому повітрі містом; традиційні екскурсії для школярів та студентів напередодні Дня пам’яті жертв Голодомору можуть перетворитися у захопливий квест містом і твір-роздум на основі вражень; закриті кордони та скорочення туризму через пандемію не є більше приводом не дізнатися про Україну та її історію більше.

Завантажуйте додаток за посиланням: AppStore i GoogleMarket. Будемо вдячні за ваші оцінки та відгуки!