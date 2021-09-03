Про це йдеться у дописі музею на його сторінці у Facebook:

“З великого банера на майдан Незалежності й алею Героїв Небесної Сотні поглядає ексрегіонал, який голосував за “Диктаторські закони” 16 січня, називає Революцію Гідності державним переворотом і хвалився тим, що допоміг втекти від кримінальної відповідальності Азарову.

Мільйони українців відстояли Майдан, тож це таки не ЇХНЯ (ідейних прибічників таких як Мураєв), але НАША – українська – земля”

Музей назвав цей банер зневагою до мільйонів українців, які відстояли Україну на Майдані та висловив сподівання, що провисить він недовго.

В коментарях Музею відповів акаунт “Управління з питань реклами КДМА та КП “Київреклама” з поясненнями, що в цьому банері немає нічого незаконного: 

Коментаторів така відповідь обурила

Рекламу з Мураєвим, однак, зняли менш ніж через годину. Спершу про це сповістив у себе на сторінці політик Юрій Гудименко:

Фото: Юрій Гудименко

Згодом й  “Управління з питань реклами КДМА та КП “Київреклама” відзвітували світлиною Будинку Профспілок без банера: 

Фото: Управління з питань реклами КДМА та КП “Київреклама”

Що відбулося?

На знятому банері було зображене обличчя  Мураєва із написом “Тут наша земля!” та логотипом телеканалу “НАШ”.

Будинок профспілок України, на якому з’явилася реклама Мураєва, під час Євромайдану вміщував Штаб національного спротиву — координаційний центр протестів. Лідери опозиційних партій зайняли його після побиття студентів на Михайлівській площі. В ніч на 19 лютого 2014 року будинок майже повністю згорів, а також обвалилися конструкції між четвертим і п’ятим поверхами. У травні 2018 році будівлю відкрили після відновлення, за пів року там було відкрито Інформаційно-виставковий центр Музею Майдану.

 2 вересня Національна рада з питань ТБ і радіомовлення подала позов до суду стосовно анулювання ліцензії телеканалу “НАШ” через неусунення порушень. Канал транслює програми, що провокують у суспільстві розбрат і ненависть. 

Мураєв двічі був депутатом Харківської облради, вперше обраний від партії “Віче”, вдруге — від “Партії регіонів”.

Також він був нардепом VII і VIII скликань. У 2012 році його висувала в окрузі №181 (Харківщина) “Партія регіонів”. Як депутат VII скликання, підтримував диктаторські закони 16 січня.

У 2014 році він був переобраний у тому ж окрузі як самовисуванець, у парламенті VIII входив до фракції “Опозиційного блоку”.

У 2017 та 2018 роках нардеп взяв участь у менш як 10% голосуваннях парламенту.

У 2017 році Мураєв під час прямого етеру на телеканалі NewsOne, який тоді йому належав, назвав події Революції Гідності “державним переворотом”. Це спровокувало пікетування телеканалу.

  • Нагадаємо, раніше “НАШ” вже неодноразово привертав увагу регулятора. Зокрема, канал вже було оштрафовано на 106 тисяч гривень через інтерв’ю з Азаровим. За трансляцію пресконференції президента РФ Володимира Путіна каналу було оголошено попередження. Крім того, через живі трансляції з терористами “Л/ДНР” проводилися перевірки.
  • Після застосування санкцій проти нардепа “Опозиційної платформи — За життя” Тараса Козака та телеканалів “112 Україна”, NewsOne та ZIK, що йому належать, точиться дискусія довкола необхідності блокування телеканалу “НАШ”.
  • 21 листопада 2018 року, в річницю Революції Гідності,  відкрився ресторан швидкого харчування американської мережі KFC. Ця новина викликала бурю обурення серед українців. Увечері 21 листопада члени націоналістичної організації “С14” влаштували акцію протесту. Вони розмалювали скло і кидали димові шашки. Ресторан закрився.

 