Національний музей Революції Гідності нагадав, що Євгеній Мураєв був серед тих, хто голосував за диктаторські закони 16 січня та висловив сподівання, що провисить цей банер недовго.

Про це йдеться у дописі музею на його сторінці у Facebook:

“З великого банера на майдан Незалежності й алею Героїв Небесної Сотні поглядає ексрегіонал, який голосував за “Диктаторські закони” 16 січня, називає Революцію Гідності державним переворотом і хвалився тим, що допоміг втекти від кримінальної відповідальності Азарову. Мільйони українців відстояли Майдан, тож це таки не ЇХНЯ (ідейних прибічників таких як Мураєв), але НАША – українська – земля”

Музей назвав цей банер зневагою до мільйонів українців, які відстояли Україну на Майдані та висловив сподівання, що провисить він недовго.

В коментарях Музею відповів акаунт “Управління з питань реклами КДМА та КП “Київреклама” з поясненнями, що в цьому банері немає нічого незаконного:

Рекламу з Мураєвим, однак, зняли менш ніж через годину. Спершу про це сповістив у себе на сторінці політик Юрій Гудименко:

Згодом й “Управління з питань реклами КДМА та КП “Київреклама” відзвітували світлиною Будинку Профспілок без банера:

Що відбулося?

На знятому банері було зображене обличчя Мураєва із написом “Тут наша земля!” та логотипом телеканалу “НАШ”.

Будинок профспілок України, на якому з’явилася реклама Мураєва, під час Євромайдану вміщував Штаб національного спротиву — координаційний центр протестів. Лідери опозиційних партій зайняли його після побиття студентів на Михайлівській площі. В ніч на 19 лютого 2014 року будинок майже повністю згорів, а також обвалилися конструкції між четвертим і п’ятим поверхами. У травні 2018 році будівлю відкрили після відновлення, за пів року там було відкрито Інформаційно-виставковий центр Музею Майдану.



2 вересня Національна рада з питань ТБ і радіомовлення подала позов до суду стосовно анулювання ліцензії телеканалу “НАШ” через неусунення порушень. Канал транслює програми, що провокують у суспільстві розбрат і ненависть.

Мураєв двічі був депутатом Харківської облради, вперше обраний від партії “Віче”, вдруге — від “Партії регіонів”.

Також він був нардепом VII і VIII скликань. У 2012 році його висувала в окрузі №181 (Харківщина) “Партія регіонів”. Як депутат VII скликання, підтримував диктаторські закони 16 січня.

У 2014 році він був переобраний у тому ж окрузі як самовисуванець, у парламенті VIII входив до фракції “Опозиційного блоку”.

У 2017 та 2018 роках нардеп взяв участь у менш як 10% голосуваннях парламенту.

У 2017 році Мураєв під час прямого етеру на телеканалі NewsOne, який тоді йому належав, назвав події Революції Гідності “державним переворотом”. Це спровокувало пікетування телеканалу.