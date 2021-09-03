Про це йдеться у дописі музею на його сторінці у Facebook:
“З великого банера на майдан Незалежності й алею Героїв Небесної Сотні поглядає ексрегіонал, який голосував за “Диктаторські закони” 16 січня, називає Революцію Гідності державним переворотом і хвалився тим, що допоміг втекти від кримінальної відповідальності Азарову.
Мільйони українців відстояли Майдан, тож це таки не ЇХНЯ (ідейних прибічників таких як Мураєв), але НАША – українська – земля”
Музей назвав цей банер зневагою до мільйонів українців, які відстояли Україну на Майдані та висловив сподівання, що провисить він недовго.
В коментарях Музею відповів акаунт “Управління з питань реклами КДМА та КП “Київреклама” з поясненнями, що в цьому банері немає нічого незаконного:
Рекламу з Мураєвим, однак, зняли менш ніж через годину. Спершу про це сповістив у себе на сторінці політик Юрій Гудименко:
Згодом й “Управління з питань реклами КДМА та КП “Київреклама” відзвітували світлиною Будинку Профспілок без банера:
Що відбулося?
На знятому банері було зображене обличчя Мураєва із написом “Тут наша земля!” та логотипом телеканалу “НАШ”.
Будинок профспілок України, на якому з’явилася реклама Мураєва, під час Євромайдану вміщував Штаб національного спротиву — координаційний центр протестів. Лідери опозиційних партій зайняли його після побиття студентів на Михайлівській площі. В ніч на 19 лютого 2014 року будинок майже повністю згорів, а також обвалилися конструкції між четвертим і п’ятим поверхами. У травні 2018 році будівлю відкрили після відновлення, за пів року там було відкрито Інформаційно-виставковий центр Музею Майдану.
2 вересня Національна рада з питань ТБ і радіомовлення подала позов до суду стосовно анулювання ліцензії телеканалу “НАШ” через неусунення порушень. Канал транслює програми, що провокують у суспільстві розбрат і ненависть.
Мураєв двічі був депутатом Харківської облради, вперше обраний від партії “Віче”, вдруге — від “Партії регіонів”.
Також він був нардепом VII і VIII скликань. У 2012 році його висувала в окрузі №181 (Харківщина) “Партія регіонів”. Як депутат VII скликання, підтримував диктаторські закони 16 січня.
У 2014 році він був переобраний у тому ж окрузі як самовисуванець, у парламенті VIII входив до фракції “Опозиційного блоку”.
У 2017 та 2018 роках нардеп взяв участь у менш як 10% голосуваннях парламенту.
У 2017 році Мураєв під час прямого етеру на телеканалі NewsOne, який тоді йому належав, назвав події Революції Гідності “державним переворотом”. Це спровокувало пікетування телеканалу.
- Нагадаємо, раніше “НАШ” вже неодноразово привертав увагу регулятора. Зокрема, канал вже було оштрафовано на 106 тисяч гривень через інтерв’ю з Азаровим. За трансляцію пресконференції президента РФ Володимира Путіна каналу було оголошено попередження. Крім того, через живі трансляції з терористами “Л/ДНР” проводилися перевірки.
- Після застосування санкцій проти нардепа “Опозиційної платформи — За життя” Тараса Козака та телеканалів “112 Україна”, NewsOne та ZIK, що йому належать, точиться дискусія довкола необхідності блокування телеканалу “НАШ”.
- 21 листопада 2018 року, в річницю Революції Гідності, відкрився ресторан швидкого харчування американської мережі KFC. Ця новина викликала бурю обурення серед українців. Увечері 21 листопада члени націоналістичної організації “С14” влаштували акцію протесту. Вони розмалювали скло і кидали димові шашки. Ресторан закрився.