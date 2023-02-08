Про це повідомляє пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики України.

У такий спосіб музеї світу перейменовують картини французького імпресіоніста Едгара Дега “Російські танцівниці ” на “Танцівниці в українському вбранні”.

Раніше Національна Лондонська галерея відгукнулася на заклики українських представників мистецтва виправити назви картин Дега. Галерея перейменувала вищезгадану картину ще в середині березня 2022 року.

В описі картини на сайті музею “Метрополітен” зазначається, що у 1899 році Дега створив серію композицій, присвячених танцівницям в українському народному вбранні, у яких він поєднав колір, лінії та взаємопов’язані форми, щоб створити картини, схожі на гобелен.

Дега називав їх своїми “кольоровими оргіями”. Ця фігура була взята з повністю розробленої пастелі того ж року (приватна колекція), але ця робота майже напевно була зроблена французьким художником як окремий малюнок, призначений для продажу. Ще одна робота із серії є у колекції Роберта Лемана Метрополітен (1975.1.166). Тема відображає сплеск інтересу Франції до мистецтва та культури України, яка тоді була частиною Російської імперії, після політичного союзу Франції з цією імперією у 1894 році.

У Мінкульті нагадали, що музей Гетті у Лос-Анджелесі не змінив назву, але навесні 2022 року після повномасштабного російського вторгнення до України у відповідь на численні звернення представників української культурної спільноти додав пояснення до картини.

“Так звані російські танцюристи в цій пастелі – українські танцюристи, вони виступали у Франції наприкінці ХІХ століття у складі народних танцювальних колективів. Ймовірно, Дега бачив українських виконавців у Парижі, враховуючи гострий інтерес французів до такої культури після встановлення подвійного союзу між Францією та Росією у 1894 році. На жаль, попри важливість та унікальність української культури, у Франції цих танцюристів узагальнено називали “російськими танцюристами”, оскільки на той час більша частина України ще була частиною Російської імперії, а цар Олександр ІІ проводив політику русифікації по всій імперії. Сам Дега (помилково) так назвав серію робіт, і його назви залишилися, хоча він поважав українців за те, що вони зберегли свою культуру і традиції, попри століття репресій”, – сказано в описі на сайті музею.