Про це пише британське видання The Guardian.

Незабаром після терактів 11 вересня у Нью-Йорку музей на Верхньому Вестсайді почав збирати предмети, що пов’язані з цієї трагедії – від уламків Всесвітнього торгового центру до громадських вивісок, листів і пожежних шоломів.

“У нас було мало часу для збору предметів, які засмічували вулиці в центрі міста – це сміття для деяких, але для нас це скарб”, – сказав колишній президент музею Кеннет Т. Джексон.

Тепер музей хоче зробити те ж саме про пандемію коронавірусу. Музей збирає предмети недовготривалого використання, фотографії та особисті речі нью-йоркців, які будуть детально описувати нинішню кризу.

“Це історія, на яку всі будуть озиратися. Ми сподіваємося, що люди зможуть внести з цього уроки і краще підготуватися до подібного у майбутньому”, – говорить директор музею Марги Хофер.

Колекція про коронавірус схожа з колекцією про трагедію 9/11, але особливу увагу буде приділено охороні здоров’я та медицині, предметів домашнього вжитку, життя в умовах карантину та соціальному дистанціюванню.

Предмети для експозиції почали збирати в березні – це дезінфікуючі засоби для рук, маски, рукавички. Також є фотографія Алана Балицького, одного з реставраторів музею, який сидить за швейною машиною і шиє тканинні маски для обличчя. Є і вивіски установ, магазинів та ресторанів про закриття на карантин, або, наприклад, про те, що хтось безкоштовно роздасть одноразові рукавички.

Є також знімки порожніх вулиць Нью-Йорка, зроблені фотографом Стівеном Хармоні. На одному зображений порожній Колумбус-Серкл, датований 28 березня, на іншому – будівля, яку дезінфікують робочі, одягнені в захисні костюми.

Серед предметів є також дитячі малюнки веселок.

Крім того, в колекцію можуть потрапити креативні засоби індивідуального захисту, такі як пластикові маски Yoda Halloween, смарт-термометри.

Також куратори виставки зацікавлені зібрати історії медичних працівників.