Про це пише Hypebeast.

Курси, які призначені для широкої аудиторії, присвячені класичному і сучасному мистецтву, а також фотографії, моді і дизайну. Програми розділені за темами: “Мода як дизайн”, “Погляд крізь фотографію”, “Абстрактний післявоєнний живопис”, “Сучасне мистецтво та ідеї” та “Що таке сучасне мистецтво?”.

Зазначається, що “Бачення крізь фотографію” допоможе фотографам-початківцям зрозуміти різні типи фотографічних зображень, як контекст може змінити параметри зображення та роль фотографії в сучасному візуально насиченому світі.

Крім того, курс “Сучасне мистецтво та ідеї” допоможе слухачам зрозуміти сучасне мистецтво за допомогою аудіо-інтерв’ю з художниками та дизайнерами.