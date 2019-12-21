Ексклюзивне відео з зазначеного заходу оприлюднило видання OBOZREVATEL.

Так, Кароль заспівала пісню “Чоловік моєї мрії” (“Мужчина моей мечты”). При цьому вона трохи змінила текст, адресуючи композицію Володимиру Зеленському.

Позаду співачки висів великий екран, на якому показували гостей корпоративу. Кароль побачила, що камеру направили прямо на Зеленського, після чого повернулася до його зображення і заспівала: “Ти – чоловік моєї мрії. Ти чоловік нашої мрії”.

Глава держави в цей момент не зміг стримати радісних емоцій і посміхався. Зеленський під час пісні також активно перемовлявся зі співрозмовником.

Після виконання пісні Кароль закликала поаплодувати Зеленському.