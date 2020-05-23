Корольовський районний суд Житомира в суботу заарештував 58-річного Анатолія Захаренка, якого підозрюють у розстрілі семи людей біля села Новоселиця Попільнянського району.

Про це поінформували в прес-службі Офісу генерального прокурора.

Чоловіка заарештували без права внесення застави.

За даними слідства, 22 травня на березі водойми біля Новоселиці між Захаренком, орендарем ставка, і його знайомими виник конфлікт. Під час конфлікту орендар із мисливської рушниці смертельно поранив 7 осіб, серед яких – колишні учасники операції Об’єднаних сил, військовослужбовці Нацгвардії і волонтери.

Чоловікові висунули підозру за п.1 ч.2 ст. 115 Кримінального кодексу (умисне вбивство двох або більше осіб), йому загрожує довічне ув’язнення.

Зараз тривають слідчі дії. Підозрюваний допитаний про обставини виникнення конфлікту і причини застосування ним зброї. Органом попереднього розслідування перевіряється озвучена ним версія.

Як повідомляє агентство “Укрінформ”, за інформацією слідчого, озвученою на засіданні суду, підозрюваний раніше притягувався до відповідальності за адміністративні правопорушення і був фігурантом кримінальної справи.

Захаренко під час засідання стверджував, що оборонявся після того, як нібито отримав вогнепальне поранення в руку від одного із загиблих. Він наполягав, що його життю загрожувала небезпека з боку семи загиблих, котрі мали вогнепальну зброю.

Захист просив суд про цілодобовий домашній арешт.

Чоловік перебував у суді в касці і бронежилеті. У залі були відсутні його рідні та родичі загиблих.

Згідно з повідомленням ГУ Національної поліції в Житомирській області, Захаренко заарештований на 60 днів.