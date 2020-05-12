У Сполучених Штатах чоловік, який зібрав $800 тисяч на "розумні" рюкзаки, розтратив гроші на свої особисті потреби.

Про це повідомляє американський сайт The Verge.

Уточнюється, що творець рюкзаків Дуглас Монахан зібрав гроші у 2015-16 роках на платформах Indiegogo і Kickstarter, проте обіцяні рюкзаки з вбудованими зарядними пристроями для смартфонів і ноутбуків, а також роутером при цьому отримали одиниці.

У 2019 до Монахана був поданий позов, в якому він був звинувачений в нецільовій розтраті зібраних 800 тисяч доларів.

Відзначається, що він витратив зібрані кошти на власні потреби, зокрема, на покупку біткоінів.

Наразі сторони уклали угоду про те, що Монахан доставить рюкзаки, що залишилися, протягом наступних 20 років, а також сповіщатиме про своє місцезнаходження.