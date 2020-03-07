Чоловіча збірна України з біатлону посіла друге місце в естафеті на етапі Кубка світу в Чехії.

Про це поінформували в Національному олімпійському комітеті України.

“Українська чоловіча команда у складі Артема Прими, Сергія Семенова, Руслана Ткаленка і Дмитра Підручного сходить на другу сходинку п’єдесталу в естафеті на етапі Кубка світу з біатлону у Чехії”, – відзначили в НОК.

Як повідомляє видання Хsport, в естафеті 4х7,5 км в чеському місті Нове-Место переможцями стали представники Норвегії.

Що стосується української збірної, то в першому етапі гонки Артем Прима використав два запасних патрона і фінішував четвертим (з відставанням від лідера в 14 секунд).

Сергію Семенову вдалося поліпшити позицію, а за підсумками третього етапу збірна України скоротила відставання до 8 секунд.

Істотно скоротити відставання вдалося капітану збірної України Дмитру Підручному, який помилився один раз, але був одним із найшвидших в ході і виграв у шведів другу сходинку п’єдесталу.

Кубок світу. Нове-Место. Естафета. Чоловіки

1. Норвегія (0 + 5) 1: 10: 25,3

2. Україна (0 + 5) +38,2

3. Швеція (1 + 8) +43,3

4. Росія (0 + 7) +46,9

5. Німеччина (1 + 10) +57,2

6. Італія (0 + 5) +1: 46,9.