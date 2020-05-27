Уявіть, що 21 червня весь світ перетвориться в один великий оркестр: музика лунатиме з кожної вулиці, з кожного вікна, з кожного куточку планети.

Вже восьмий рік поспіль Львів долучається до святкування наймасштабнішої музичної події – Свята музики, яке зародилось в Парижі 1982 року, і поширилось в більш ніж 120-ти країнах.

21 червня 2020 року більш ніж 800 міст у всьому Світі залунають в одному ритмі та об’єднають музикою кожного – місцевого чи туриста, великого чи малого!

У цей день музика звучить на вулицях і площах, у парках і скверах, із кав’ярень і музеїв, з балконів будинків і вікон державних установ, у двориках, на вокзалах, у клубах, бібліотеках, офісах, на лавочках – усюди, де лиш заманеться! Простір міста заливають хвилі джазу й блюзу, року й фолку, електронної й академічної музики, хорового й сольного співу, хіп-хопу й співаної поезії.

Усі виступи – безкоштовні, і неприбуткові для організаторів, отже – стати частиною святкування може кожен охочий музикант, який попередньо заповнив форму реєстрації.

Організатори чекають на заявки гуртів, виконавців, локацій, а програма заходу формується самими ж відвідувачами та музикантами.

За ці роки до Свята музики у Львові приєднувалися Сашко Положинський (Тартак), Женя Галич (o.torvald), Антитіла, DRUMТИАТР, ГИЧ Оркестр, Бурдон, Lemko Bluegrass Band, Sasha Boole, Tik Tu, Зелені Сестри, Wszystko, Олег Каданов, Гапочка, Атмасфера, Somali Yacht Club, Kickit Records, Lumos orchestra (ex Cantabile orchestra), хори: “Черемош“, Дримба, Gaudeamus, музичні школи, студенти Львівської музичної академії, артисти Львівської обласної філармонії, а також гості з Польщі, Білорусі, Чехії, Німеччини та Чілі.

Організатор: Громадська організація “17” Музика – в повітрі!

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Приєднуйтесь, хай Місто звучить!