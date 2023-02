Музична церемонія Grammy: хто переміг у різних номінаціях

Про це повідомило The New York Times.

Зокрема, вокалістка, гітаристка, композитор, автор текстів Бонні Рейт перемогла у номінації Пісня року із композицією Just Like That. Ще вона стала переможницею у номінаціях Найкраще американське виконання (Made Up Mind) та Найкраща американська пісня – теж за Just Like That. Відтак артистка отримала загалом три золоті грамофони.

Співачку Адель визнали Найкращою сольною виконавицею за композицію Easy on Me. Їй вручив нагороду актор Двейн Джонсон. Вона також отримала сім нагород в інших номінаціях.

Гаррі Стайлз переміг у номінаціях Альбом року, Найкращий вокальний попальбом та Найкращий дизайн альбому, не класичний (Harry’s House).

Самара Джой, джазова співачка, стала Найкращим новим артистом.

Американська співачка, реперка та актриса Lizzo отримала нагороду за пісню About Damn Time у номінації Запис року. Ще Lizzo отримала статуетку за Найкращий реміксований запис (About Damn Time (Purple Disco Machine Remix).

Найбільше нагород отримала Бейонсе, котра зокрема перемогла у номінації Найкращий альбом танцювальної/електронної музики (Renaissance). Її трек Cuff It визнали Найкращою R&B піснею. Загалом співачка отримала дев’ять статуеток. Також вона отримала нагороду за Найкращий танцювальний запис (Break My Soul).

За Найкращий реп-альбом, Найкращу реп-пісню та Найкраще виконання репу отримав нагороду Кендрік Ламар (Mr. Morale & the Big Steppers). Загалом його нагороджено у семи різних номінаціях.

Пуерториканський співак, репер і автор пісень Bad Bunny за версією Grammy випустив Найкращий урбан-альбом (Un Verano Sin Ti).

Найкраще виконання дуетом або групою – у Sam Smith & Kim Petras з піснею Unholy.

За версією музичної премії, Willie Nelson випустив Найкращий кантріальбом (A Beautiful Time). Натомість Найкращим класичним альбомом став Renée Fleming & Yannick Nézet-Séguin – Voice of Nature: The Anthropocene, а Найкращим оперним записом обрали The Metropolitan Opera Orchestra & The Metropolitan Opera Chorus – Blanchard: Fire Shut Up in My Bones.

Тріумфував як Найкраще хорове виконання The Crossing – Born. Крім того, New York Youth Symphony нагородили за Найкраще оркестрове виконання Works by Florence Price, Jessie Montgomery, Valerie Coleman.

Maverick City Music & Kirk Franklin обрали переможцем у номінації Найкраще госпел виконання (Kingdom).

У номінації Продюсер року, не класичний переміг Jack Antonoff, а Judith Sherman став класичним Продюсером року. Також Сонграйтером року, не класичним став Tobias Jesso Jr.

За Найкращий дизайн альбому, класичний, нагородили Edwin Outwater & Chicago Symphony Orchestra – Mason Bates: Philharmonia Fantastique: The Making of the Orchestra.

На Grammy визнали Найкращим музичним фільмом Various Artists – Jazz Fest: A New Orleans Story. А Найкращим музичним відео – Taylor Swift – All Too Well: The Short Film.

Найкращим комедійним альбомом обрали Dave Chappelle – The Closer. Madison Cunningham став переможцем у номінації Найкращий альбом фольклору (Revealer). Водночас статуетку за Найкращий сучасний інструментальний альбом отримав Snarky Puppy – Empire Central.

Найкращим альбомом регіональної традиційної музики обрали Ranky Tanky – Live at the 2022 New Orleans Jazz & Heritage Festival. Edgar Winter нагородили як Найкращий сучасний блюзовий альбом (Brother Johnny), Найкращий традиційний блюзовий альбом – Taj Mahal & Ry Cooder (Get on Board). Найкращим блюграсальбомом визнано Molly Tuttle & Golden Highway – Crooked Tree.

Cody Johnson випустив Найкращу кантріпісню – ’Til You Can’t. Також Найкращим кантрідуетом назвали Carly Pearce & Ashley McBryde – Never Wanted to Be That Girl.

Wilco переміг у номінації Найкращий історичний альбом (Yankee Hotel Foxtrot (20th Anniversary Super Deluxe Edition). Ще його нагородили за Найкраще оформлення альбому.

Найкраща упаковка коробкової або спеціальної обмеженої версії – у The Grateful Dead (In and Out of the Garden: Madison Square Garden ’81, ’82, ’83). Найкращою упаковкою запису обрали Tamsui-Kavalan Chinese Orchestra (Beginningless Beginning).

Rosalía перемогла як Найкращий латинський рок/альтернативний альбом (Motomami), а Найкращий латинський попальбом – Rubén Blades & Boca Livre – Pasieros.

Найкращий регіальбом випустив Kabaka Pyramid (The Kalling). Wet Leg обрали переможцем у номінації Найкращий альтернативний альбом (Wet Leg).

За номінацією Найкращий рок-альбом обрали ТОП1 Ozzy Osbourne (Patient Number 9). Brandi Carlile випустив Найкращу рокпісню та отримав нагороду за Найкраще вокальне роквиконання (Broken Horses). Також Ozzy Osbourne Featuring Tony Iommi перемогли у номінації Найкраще металвиконання (Degradation Rules).

Найкращий R&B альбом випустив Robert Glasper – Black Radio III. Найкраще вокальне R&B виконання – у Muni Long – Hrs & Hrs.

Найкращий вокальний альбом у стилі традиційного попу – Michael Bublé – Higher. За Найкращий великий альбом джазового ансамблю нагородили Steven Feifke, Bijon Watson & Generation Gap Jazz Orchestra – Generation Gap Jazz Orchestra.

Також за Найкращий інструментальний джазальбом отримав золотий грамофон Terri Lyne Carrington, Kris Davis, Linda May Han Oh, Nicholas Payton & Matthew Stevens – New Standards, Vol. 1. Найкращий джазовий вокальний альбом визнали у Samara Joy – Linger Awhile.

Mystic Mirror отримав статуетку за Найкращий нью-ейдж альбом (White Sun). Geoffrey Keezer переміг у номінації Найкраща інструментальна композиція (Refuge).