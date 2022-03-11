Про це пресслужба гурту повідомила в Facebook.

Окрім музики самих Pink Floyd, недоступними будуть і всі сольні треки гітариста, вокаліста та композитора гурту Девіда Гілмора.

На такий крок гурт пішов, засуджуючи війну, яку РФ і РБ розв’язали проти України.

“Щоб підтримати весь світ у суворому засудженні вторгнення Росії в Україну, твори Pink Floyd, починаючи з 1987 року, і всі сольні записи Девіда Гілмора від сьогодні видаляються з усіх провайдерів цифрової музики в Росії та Білорусі”, – повідомляється на сторінці гурту.

Довідка: Pink Floyd — британський рок-гурт, провідний представник жанрів психоделічного та прогресивного року. Один з найуспішніших гуртів Великої Британії, відомий своєю психоделічно-космічною музикою, філософськими текстами, експериментами зі звуком, текстами й оригінальними концертами. Відомий своєю антивоєнною тематикою – війна та її вплив на особистість людини стали провідними у багатьох треках і навіть у цілому альбомі. Гурт продав понад 210 мільйонів альбомів по всьому світі.