Один із найбільших і найвідоміших музичних фестивалів світу – Coachella не відбудеться в 2020 році в США через ситуацію з коронавірусом COVID-19.

Про це повідомляє американський телеканал CNN із посиланням на заяву департаменту охорони здоров’я округу Ріверсайд, де проходить захід.

Рішення про скасування фестивалю ухвалено через побоювання другої хвилі коронавірусу восени, коли мав відбутися захід.

“Мене турбують зростаючі ознаки того, що ситуація з COVID-19 може погіршитися восени… Такі рішення не приймаються легко, знаючи, що це вплине на багатьох людей. Але мій найперший пріоритет – здоров’я спільноти”, – зазначив співробітник охорони здоров’я округу Ріверсайд доктор Кемерон Кайзер, який оголосив про скасування фестивалю і підписав відповідний документ.

Крім того, скасовано в 2020 році ще один фестиваль – Stagecoach, присвячений кантрі-музиці. Обидва заходи зазвичай проводяться в штаті Каліфорнія, США.

У заяві зазначено, що чиновники провели переговори з компанією Goldenvoice, що організовує фестивалі.

Спочатку передбачалося, що Coachella традиційно відбудеться в квітні протягом двох уїк-ендів. Серед хедлайнерів були заявлені гурт Rage Against The Machine і музикант Френк Оушен. Крім того, повинні були виступити безліч інших музикантів, включаючи репера Тревіса Скотта, продюсера і ді-джея Кельвіна Харріса і співачку Лану Дель Рей.

Також у квітні планувалося провести Stagecoach.

Але через спалах коронавірусу в США заходи перенесли на осінь 2020 року.

Планувалося, що фестиваль Coachella відбудеться 9-11 і 16-18 жовтня, а Stagecoach – з 23 по 25 жовтня.

Тепер же заходи і зовсім скасували. Ще після перенесення фестивалів організатори повідомляли, що власники квитків зможуть їх повернути.

Щорічно ці фестивалі відвідують сотні тисяч людей.

Варто зазначити, що в окрузі Ріверсайд налічується понад 9,5 тис. підтверджених випадків коронавірусу, з яких понад 360 летальних.

ДОВІДКА. Фестиваль музики та мистецтв у долині Коачелла, також відомий як Коачелла-фест або просто Коачелла – музичний фестиваль, що проводиться компанією Goldenvoice в місті Індіо, штат Каліфорнія. Один із найбільших, найвідоміших і найприбутковіших музичних фестивалів у США та в усьому світі. Вперше захід відбувся в 1999 році. Серед виконавців є гурти різної жанрової спрямованості – інді-рок, хіп-хоп, електронна та поп-музика; в рамках фестивалю також проходять художні і скульптурні виставки. На фестивалі полюбляють з’являтися знаменитості.

Stagecoach – щорічний фестиваль кантрі-музики, що проходить в Індіо, штат Каліфорнія, США. Це найбільш касовий фестиваль, присвячений музиці кантрі, в світі.