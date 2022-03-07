Про це інформує американський телеканал CNN.
Мартелло відомий тим, що грає на фортепіано в зонах конфлікту. Він грав у Туреччині у 2013 році та в Парижі у 2015 році.
Німецький музикант приїхав з Німеччини, щоб музикою зустріти українців на польському кордоні.
Відомий як “людина на фортепіано”, він грав для біженців, грав з ними на кордоні, де українці тікають від війни.
Мартелло висловив солідарність з біженцями у Польщі, після вторгнення Путіна в Україну.
Це не перший раз, коли Мартелло грає на фортепіано в зонах конфлікту. Музикант відомий тим, що грав на фортепіано, закликаючи до миру від Туреччини у 2013 році до Парижа у 2015 році. Серед багатьох пісень, які він відтворював, була також знаменита “We are the Champions” рок-групи Queen.
Музикант 17 годин прямував до кордону з Польщею.
“Це моя мета — принести мир через музику”, — наголосив Мартелло.
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