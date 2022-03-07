Німецький музикант Давіде Мартелло приїхав на українсько-польський кордон зі своїм піаніно, щоб "принести мир і надію українським біженцям" через свою музику.

Про це інформує американський телеканал CNN.

Мартелло відомий тим, що грає на фортепіано в зонах конфлікту. Він грав у Туреччині у 2013 році та в Парижі у 2015 році.

Німецький музикант приїхав з Німеччини, щоб музикою зустріти українців на польському кордоні.

Відомий як “людина на фортепіано”, він грав для біженців, грав з ними на кордоні, де українці тікають від війни.

Мартелло висловив солідарність з біженцями у Польщі, після вторгнення Путіна в Україну.

Це не перший раз, коли Мартелло грає на фортепіано в зонах конфлікту. Музикант відомий тим, що грав на фортепіано, закликаючи до миру від Туреччини у 2013 році до Парижа у 2015 році. Серед багатьох пісень, які він відтворював, була також знаменита “We are the Champions” рок-групи Queen.

Музикант 17 годин прямував до кордону з Польщею.