Міністерство внутрішніх справ не дасть більше згоди ні на один авіаційний чартер.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков у Facebook.

Він зазначив, що винятки будуть рідкісні і тільки окремим рішенням – зі 100% обсервацією під контролем санітарних лікарів з подальшим тестом ПЛР.

“МВС не дасть більше згоди ні на один авіаційний чартер. Пасажирське авіасполучення – закрито. Винятки будуть рідкісні і тільки окремим рішенням – зі 100% обсервацією під контролем санітарних лікарів з подальшим тестом ПЛР. Тільки так – і не потрібно прокльонів, що мені надсилають з-за кордону – заради безпеки мільйонів – ми підемо на незручності для кількох тисяч. Крапка”, – написав він.

За його словами, ті, хто знаходиться зараз на обсервації в Київських готелях: завтра і післязавтра – за рішенням головного санітарного лікаря – у всіх візьмуть матеріали на ПЛР тест.

“За фактом результату тесту – якщо ураження вірусом не виявлено – поліція розвезе кожного по домівках під жорстке зобов’язання з жорсткою домашньої ізоляцією і контролем з боку поліції і санітарних лікарів. Непокору – санкції ст. 325 КПК (Наслідки неприбуття потерпілого – ред.)”, – наголосив міністр.

Він також додав, що ті, хто втік з автобусів і ухилився від обсервації на цей момент – уже отримали адміністративні протоколи або будуть піддані цієї санкції (всі громадяни встановлені) – санкція: штраф до 17 тис. гривень. Якщо у кого-то з пасажирів рейсу буде виявлений вірус – поліція прийме рішення про висунення звинувачень у відповідності зі ст. 325 – аж до арешту і утримання під вартою до 3-х років.

Раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков висловив припущення, що карантинні обмеження в Україні, спричинені поширенням коронавірусу, можуть бути скасовані у другій половині травня.

Кабмін прийняв рішення зобов’язати всіх українців, які повернулися з-за кордону, пройти двотижневу обсервацію.

Варто зазначити, що протягом останніх декількох днів в Україну повернулися з-за кордону кілька десятків тисяч громадян, щодо яких такий захід як примусова обсервация застосована була. Зокрема, 37,3 тисяч осіб повернулися 27 березня. З них кілька тисяч повернулися з Польщі пішки. 27-29 березня з Таїланду повернулися 140 осіб, ще 700 — з Росії.