Глава міністерства внутрішніх справ Польщі Маріуш Камінський заявив, що в ситуації з розіграшем президента Анджея Дуди російськими пранкери винен співробітник представництва Польщі при ООН.

Про це повідомляє “Укрінформ”.

Міністр заявив, що цей співробітник за запитом канцелярії президента неправильно провів перевірку абонента, з яким розмовляв Дуда.

“Будуть наслідки щодо конкретної людини, яка не впоралася”, – сказав Камінський.

На закиди депутатів від опозиції в тому, що через цю ситуацію Польща стала посміховиськом, Камінський заявив, що польські спецслужби не контролюють переговори президента, цим займається його канцелярія.

У канцелярії, в свою чергу, заявили, що цим займаються польські спецслужби.

Напередодні стало відомо, що російські пранкери Володимир Кузнєцов (Вован) і Олексій Столяров (Лексус), видавши себе за генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша, поговорили з президентом Польщі Анджеєм Дудою про COVID-19, суперечку з Володимиром Путіним і про Україну. Зокрема, один з пранкерів запропонував Дуді “Забрати назад українські території. Наприклад, Львів”.

Коментуючи оприлюднення розмови з російським пранкером, Дуда написав у Twitter, що на якомусь етапі він почав підозрювати, що щось не те. Він жартома зауважив, що хоч голос пранкера був доволі подібним до голосу генсека ООН Гутерреша, але він аж так добре не вимовляє слово “Зубровка” (польська горілка – ред.).