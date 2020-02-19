Евакуйовані з китайського Уханя громадяни будуть ізольовані в Україні на карантин. При цьому буде забезпечена посилена охорона приміщень, в яких вони знаходитимуться.

Про це поінформували в прес-службі МВС України.

“Встановлено тимчасові обмеження і особливі умови для в’їзду осіб, які перебували в КНР. На найближчі 14 днів вони будуть ізольовані на обсервацію… Буде утворене подвійне кільце захисту, охорони та знезараження. До охорони цієї території буде задіяно щодобово 47 співробітників – 30 поліцейських і 17 військовослужбовців Національної гвардії України. Чергуватимуть піші патрулі, автопатрулі, функціонуватиме контрольно-пропускний пункт і система відеоспостереження, поряд працюватиме Цілодобовий об’єднаний ситуаційний центр МВС”, – зазначається в повідомленні.

У МВС підтвердили, що в Ухань вже відправився літак для евакуації громадян України та іноземців із країн, які звернулися за допомогою.

“Наш літак забере громадян із Норвегії, Ізраїлю, Білорусі, Іспанії, Чорногорії, Аргентини, Домініканської Республіки, Еквадору, Коста-Ріки, Панами та інших країн”, – уточнили в відомстві.

Літак для евакуації українських громадян з Уханя вилетів з «Борисполя» В китайське місто Ухань вирушив літак для евакуації громадян України і іноземців з країн, які звернулися за допомогою. Наразі відомо, що наш літак забере громадян із Норвегії, Ізраїлю, Білорусі, Іспанії, Чорногорії, Аргентини, Домініканської Республіки, Еквадору, Коста-Ріки, Панами та інших країн. Для того, щоб запобігти поширенню можливого вірусу та переконатися, що на борту не буде інфікованих громадян, в Україні створено оперативний штаб з питань запобігання занесенню та поширенню гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом. Крім того, встановлено тимчасові обмеження та особливі умови для в’їзду осіб, які перебували у КНР. На найближчі 14 днів вони будуть ізольовані на обсервацію. Приміщення з евакуйованими будуть посилені – буде утворене подвійне кільце захисту, охорони та знезараження. До охорони цієї території буде задіяно щодобово 47 співробітників – 30 поліцейських і 17 військовослужбовців Національної гвардії України. Чергуватимуть піші патрулі, автопатрулі, функціонуватиме контрольно-пропускний пункт і система відеоспостереження, поряд працюватиме Цілодобовий об’єднаний ситуаційний центр МВС. Арсен Аваков ДСНС України Національна гвардія України Національна поліція України Опубліковано МВС України Середа, 19 лютого 2020 р.

Раніше #Букви розповідали, що таке коронавіруси, наскільки вони небезпечні, що рекомендує робити МОЗ, аби захистити себе, а також писали про симптоми небезпечного захворювання.