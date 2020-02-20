Літак авіакомпанії SkyUp з евакуйованими з китайського Уханя українцями і іноземцями приземлився в міжнародному аеропорту "Бориспіль".

Про це свідчать дані ресурсу Flightradar.

Літак приземлився о 09:37. До цього борт робив кола в небі на стику Харківської, Полтавської та Дніпропетровської областей, після чого змінив курс і попрямував до Києва.

В “Борисполі” (термінал F) на злітно-посадковій смузі літак зустріли люди в костюмах біологічного захисту.

До лайнера вже підвезли трап. Біля літака стоять автобуси.

Тим часом в МВС України оприлюднили повідомлення, що літак приземлився в “Борисполі” на дозаправку.

“Літак із евакуйованими українцями з Китаю приземлився у аеропорту “Бориспіль” на дозаправку. Там він дозаправиться пальним і вилетить у міжнародний аеропорт міста “Харків”. За доповідями екіпажу та медперсоналу супроводу всі на борту літака здорові та можуть продовжувати політ“, – йдеться в повідомленні.

Літак доставив із Китаю 48 громадян України і 27 іноземців: 8 громадян Аргентини, 5 – Домініканської Республіки, 5 – Еквадору, 4 – Сальвадора, 2 – Коста-Ріки і по 1 – Ізраїлю, Чорногорії та Панами.

Пасажирів літака разом з екіпажем і представниками інших служб, залучених до евакуації, помістять на 14-денну обсервацію. Місце, куди людей доправлять для ізоляції, тримається в таємниці.