Про це повідомляється на сайті держзакупівель ProZorro.
Договір сторони підписали 16 квітня. Поставити замовлення казенне об’єднання “Форт” повинно було до 30 квітня.
Так, МВС закупило повнолицеві маски-респіратори 3М 6800 (М) виробництва американської корпорації 3M Company. Вони багаторазового використання і захищають в тому числі від шкідливих газів і парів.
На різних торгових майданчиках ціни на такі маски стартують від 4400 грн.
Також до масок закупили 8 тис. фільтрів. В Інтернеті вони коштують від 700 грн.
Як повідомляється на сайті казенного науково-виробничого об’єднання “Форт” – це сучасне підприємство військово-промислового комплексу України, що займається розробкою і виробництвом стрілецької зброї, боєприпасів та спецзасобів.
- Напередодні в Мережі був оприлюднений лист на бланку нардепа і співвласника “Епіцентру” Олександра Гереги, адресований мерові Києва Віталію Кличку. У листі пропонувалося закупити захисні засоби, які були доставлені в Україну на літаку “Мрія”, в торговельній мережі нардепа.
- Літак із вантажем з Китаю особисто зустрічав президент Володимир Зеленський. Як виявилося, “Мрія” доставила вантаж для торгових центрів “Епіцентр”.