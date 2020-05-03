Центральна поліклініка Міністерства внутрішніх справ (МВС) України в рамках протидії поширенню COVID-19 закупила 2000 респіраторів та 8 тисяч фільтрів до них на суму майже 9,5 мільйона гривень. Постачальником без конкурсу вибрали держоб'єднання "Форт", яке входить до складу МВС.

Про це повідомляється на сайті держзакупівель ProZorro.

Договір сторони підписали 16 квітня. Поставити замовлення казенне об’єднання “Форт” повинно було до 30 квітня.

Так, МВС закупило повнолицеві маски-респіратори 3М 6800 (М) виробництва американської корпорації 3M Company. Вони багаторазового використання і захищають в тому числі від шкідливих газів і парів.

На різних торгових майданчиках ціни на такі маски стартують від 4400 грн.

Також до масок закупили 8 тис. фільтрів. В Інтернеті вони коштують від 700 грн.

Як повідомляється на сайті казенного науково-виробничого об’єднання “Форт” – це сучасне підприємство військово-промислового комплексу України, що займається розробкою і виробництвом стрілецької зброї, боєприпасів та спецзасобів.