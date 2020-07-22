Проєкт постанови про зміну правил реєстрації автомобілів, один з пунктів якого стосується битих автомобілів із США, знаходиться на фінальній стадії.

Про це в коментарі “Економічній правді” заявив начальник профільного управління Головного сервісного центру МВС Денис Фурманюк.

“На сьогодні всі зацікавлені органи дали свої зауваження. Це Мінекономіки, Мінфін, Мінінфраструктури, Мін’юст та Державна регуляторна служба. Вони будуть вноситися в проєкт. У МВС цю інформацію вже узагальнюють. Я думаю, що найближчим часом – тиждень-два і проєкт буде розглянутий”, – сказав Фурманюк.

Нові правила більше інших торкнуться імпортерів “битків” з Америки.

Для старих авто доведеться подавати документи про реєстрацію транспортного засобу за кордоном, ще й переводити їх на українську мову. Раніше зареєструвати авто в Україні можна було на підставі “картки про утилізацію”, яка фактично заміняла техпаспорт. Тепер така опція зникне.

Переклад документів повинен проводитися консульськими установами Міністерства закордонних справ або офіційними органами інших держав.

Підготовлений в уряді документ не передбачає перехідного періоду.

“У документі немає нічого про відстрочку. Якщо постанова буде прийнята Кабміном і опублікована у “Віснику України”, то воно відразу набуде чинності. За процедурою – це десь місяць-півтора”, – зазначають в МВС.

При цьому в МВС не можуть назвати точний перелік документів, які знадобляться для реєстрації автомобілів з США.

“У кожній країні, а якщо говорити про США, то в різних штатах по-різному врегульована ця ситуація, де департаменти транспорту видають такі документі, десь – страхові компанії. Я не можу назвати, у нас немає загального переліку”, – визнав Фурманюк.

Биті авто досить масово завозять до України, тут їх ремонтують і перепродують за невисокими цінами.