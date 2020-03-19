Роботодавців, які незаконно звільняють працівників під час карантину через COVID-19, загрожують штрафи на суму до 51 тисяч гривень.

Про це заявив заступник голови Нацполіціі України Максим Цуцкірідзе, повідомляє прес-служба МВС.

Цуцкірідзе зазначив, що в разі, якщо роботодавець прийме незаконне рішення про звільнення співробітника під час карантину, введеного у зв’язку з поширенням COVID-19, він може звернутися в поліцію. Дії роботодавця будуть кваліфіковані як грубе порушення законодавства про працю (ст. 172 ККУ). За це передбачено штраф на суму до 51 тисяч гривень.

“Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від двох тисяч до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (34 — 51 тис. гривень). Або позбавлення права обіймати певні посади. Також керівників можуть позбавити права займатися певною діяльністю на строк до трьох років , або покарати виправними роботами на строк до двох років”, — сказав Цуцкірідзе.

Також заступник голови НПУ поінформував, що в разі, якщо роботодавцем через карантин були порушені умови договору, укладеного між ним та співробітником, за це передбачено покарання у вигляді штрафу (до 850 гривень), позбавлення права займати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до п’яти років, або арешт до шести місяців/обмеження волі до двох років.

“Коли людину беруть на роботу і укладають договір між нею і роботодавцем, прописані певні умови. Роботодавці не можуть їх погіршувати під приводом карантину, інакше їм доведеться відповідати за такі дії. Поки про такі випадки я не чув, всі з розумінням підходять до ситуації”, — додав Цуцкірідзе.