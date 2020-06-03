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МВС запустило додаток для перевірки наявності штрафів за порушення ПДР

Міністерство внутрішніх справ запустило мобільний додаток, який приймає повідомлення про штрафи за порушення правил дорожнього руху та дозволяє їх відразу сплачувати.

Середа, 3 червня 2020, 13:38

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Зазначається, що додаток “Штрафи ПДР” дозволяє сплачувати винесені штрафи і отримувати повідомлення про нові постанови або зміни їхнього статусу. Також додаток має карту розміщення камер автоматичної фіксації порушень.

“За допомогою додатку “Штрафи ПДР” можна легко виконати пошук постанов, оформлених на транспортний засіб, а також оформити підписку на отримання повідомлень про винесення нових постанов. Не треба чекати поки постанова надійде до вашої поштової скриньки, а відразу сплатити її онлайн”, – розповів заступник міністра МВС Сергій Гончаров.

Крім того, цей додаток стане в нагоді тим водіям, які не є власниками транспортного засобу. Після фіксування порушення повідомлення поштою прийде безпосередньо власнику авто або відповідальному користувачеві, а додаток дозволяє будь-якому користувачеві, який оформив підписку, отримати штрафи для цього транспортного засобу.

Наразі доступна версія для ОС Android, невдовзі планують розробити додаток для iOS.

У МВС також нагадали, що надається знижка 50% при сплаті штрафу, якщо оплата здійснена протягом 10 банківських днів з моменту отримання постанови.

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Теги: МВС України, технології, штрафи, ПДД

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