Про це повідомляє пресслужба відомства.
Чат-бот надасть максимально повну інформацію про домашнє насильство, а також підтримку та допомогу людям, які цього потребують.
У МВС зазначили, що цей чат-бот допоможе викликати поліцію або швидку допомогу, а в разі необхідності переадресує людину на фахівців юридичної допомоги, які можуть проконсультувати в онлайн-режимі.
Крім цього, чат-бот може надати користувачеві контакти інших служб.
Приєднатися до чат-бота можна за посиланням @police_helpbot.
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