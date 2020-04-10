Міністерство внутрішніх справ України запустило чат-бот у Telegram для протидії домашньому насильству.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Чат-бот надасть максимально повну інформацію про домашнє насильство, а також підтримку та допомогу людям, які цього потребують.

У МВС зазначили, що цей чат-бот допоможе викликати поліцію або швидку допомогу, а в разі необхідності переадресує людину на фахівців юридичної допомоги, які можуть проконсультувати в онлайн-режимі.

Крім цього, чат-бот може надати користувачеві контакти інших служб.

Приєднатися до чат-бота можна за посиланням @police_helpbot.