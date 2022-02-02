Міжнародний валютний фонд готовий допомогти країнам, що можуть постраждати від санкцій, які Захід запровадить проти Росії у разі вторгнення в Україну.

Про це повідомляє Reuters.

За словами очільниці МВФ Крісталіни Георгієвої, якщо РФ нападе на Україну, то запроваджені Заходом санкції призведуть до припинення фінансових операцій та зупинять роботу фінансової системи. Насамперед це стосується відключення Росії від SWIFT. Тому у МВФ вже підготувалися до ліквідації негативних наслідків.

“Якщо ми опинимося в ситуації, в якій виникнуть побічні ефекти, що вимагатимуть більшої допомоги МВФ іншим країнам, ми, звичайно, допоможемо. У нас досі є близько 700 мільярдів доларів кредитної спроможності”, – зазначила очільниця Міжнародного валютного фонду.

Також Георгієва додала, що МВФ має близько 2,2 мільярда доларів у межах розширеної кредитної програми з Україною, які мають бути виплачені до червня 2022 року.

“У межах цієї програми Україна відповідально діяла щодо нарощування резервів, вона також отримала зиск від розподілу спеціальних прав запозичення, який ми зробили торік. І в цьому сенсі ми бачимо свій шлях для підтримання саме української економіки досить чітко”, – зазначила Крісталіна Георгієва.

У підсумку очільниця МВФ наголосила, що сподівається на дипломатичне розв’язання кризової ситуації.