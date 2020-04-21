Міжнародний валютний фонд володіє потенціалом 1 трильйон доларів США для надзвичайного фінансування інструментів допомоги країнам, які найбільше постраждають від наслідків COVID-19.

Про це повідомляється на сайті МВФ в блозі директора-розпорядника фонду Крісталіна Георгієва.

“У цьому році в 170 країнах рівень доходу на душу населення знизиться, хоча кілька місяців тому ми прогнозували зростання доходів на душу населення в 160 країнах”, – зазначила Георгієва.

Вона зазначила, що очікується найглибша економічна криза з часів Великої Депресії.

“Країни, які зараз найбільш постраждалі від пандемії, не обов’язково є країнами, які найбільше постраждають з економічної точки зору. Я більше турбуюся про країни з ринковою економікою і про країни, що розвиваються”, – написала Георгієва.

Георгієва зазначила, що в МВФ вже звернулися за допомогою 21 зі 103 країн, які вважаються країнами, що розвиваються, у зв’язку з чим фонд підготував відповідні інструменти.

При цьому, вона додала, що криза має невизначений характер.

Георгієва підсумувала, що фіскальна відповідь на пандемію в 193 країнах складає 8 трлн доларів.