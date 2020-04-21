Про це повідомляється на сайті МВФ в блозі директора-розпорядника фонду Крісталіна Георгієва.
“У цьому році в 170 країнах рівень доходу на душу населення знизиться, хоча кілька місяців тому ми прогнозували зростання доходів на душу населення в 160 країнах”, – зазначила Георгієва.
Вона зазначила, що очікується найглибша економічна криза з часів Великої Депресії.
“Країни, які зараз найбільш постраждалі від пандемії, не обов’язково є країнами, які найбільше постраждають з економічної точки зору. Я більше турбуюся про країни з ринковою економікою і про країни, що розвиваються”, – написала Георгієва.
Георгієва зазначила, що в МВФ вже звернулися за допомогою 21 зі 103 країн, які вважаються країнами, що розвиваються, у зв’язку з чим фонд підготував відповідні інструменти.
При цьому, вона додала, що криза має невизначений характер.
Георгієва підсумувала, що фіскальна відповідь на пандемію в 193 країнах складає 8 трлн доларів.
- Нагадаємо, на початку березня в Міжнародному енергетичному агентстві заявили, що через пандемію коронавірусу попит на нафту впаде вперше з 2009-го року. Тоді ж світові ціни на нафту впали на 31% — це був найгірший показник з 1991 року.
- У квітні в міжнародному енергетичному агентстві заявили, що пандемія COVID-19 може повністю зупинити десятиліття зростання попиту на нафту в усьому світі.