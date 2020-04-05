Про це заявила директор-розпорядник фонду Крісталіна Георгієва.
Сума резервного фонду – 1 трильйон доларів.
“Ніколи ще за 75-річну історію нашого фонду так багато країн не потребувало екстренного фінансування – до нас вже звернулися 85 країн, причому всі одночасно”, – повідомила Георгієва.
За її словами, від нестачі ресурсів для протистояння кризі в зв’язку з пандемією, більше інших страждають країни, що розвиваються.
Також вона звернула увагу на те, що під час кризи 2008-2009 років ситуація була кращою.
“Ми ніколи в історії МВФ не бачили, щоб світова економіка зупинилася. Ми в рецесії, це набагато гірше, ніж глобальна економічна криза”, – заявила Георгієва.
- Раніше Президент Володимир Зеленський під час телефонної розмови з директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду Крісталіной Георгієвою попросив збільшити розмір майбутньої допомоги Україні у зв’язку з поширенням коронавірусу.